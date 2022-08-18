Нарастить мышцы можно без изнурительных тренировок. И вот как

Ученые пришли к выводу, что можно обладать рельефным телом и не проводить часы в спортзале.

Ученые давно сошлись во мнении, что для поддержания психического и физического здоровья, человеку необходимо заниматься спортом. Однако споры о том, какими именно должны быть тренировки, их частота и нагрузка не прекращаются до сих пор. Австралийские ученые утверждают, что вовсе не обязательно проводить в спортзале часы, чтобы обладать стройным и подтянутым телом, пишет Science Alert.

Исследователи из Университета Эдит Коуэн в Австралии провели эксперимент, чтобы выяснить оптимальную частоту тренировок, которая необходима человеку, чтобы нарастить мышцы и улучшить рельеф. Для этого ученые отобрали команду из 36 добровольцев и разделили их на три группы.

Эксперимент продлился четыре недели. Все это время исследуемые должны были выполнять одно и то же упражнение на бицепс — сгибание руки с гантелей. Первая группа выполняла упражнение пять раз в неделю по 6 повторений, вторая — то же количество повторений, что и первая, но за один день. Третья выполняла всего шесть повторений один раз в неделю.

Как и ожидалось, упражнения третьей группы не дали никакого результата, при этом участники второй и третьей группы показали одинаковый мышечный рост (утолщение мышц). Однако удивило ученых вовсе не это — оказалось, что у первой группы, которая выполняла меньшее количество сокращений, но пять дней в неделю, мышечная сила выросла на 10% больше, чем у второй.

Несмотря на то, что исследуемые выполняли всего одно упражнение, результаты дают понять, что вовсе не обязательно проводить в спортзале часы в погоне за красивой фигурой. Коротких интенсивных тренировок вполне будет достаточно, чтобы увеличить объем и силу мышц.

Кстати, предыдущее исследование этой же команды показало, что для некоторой части населения планеты даже трехсекундные ежедневные упражнения принесут больше пользы, чем изнурительные часовые тренировки в зале один или два раза в неделю.

"Похоже, мышцы любят, когда их стимулируют чаще", — отмечает профессор физических упражнений и спортивных наук в Университете Эдит Коуэн Кен Носака.

В ходе исследования ученые также установили, что если вам довелось пропустить часть тренировок, то не стоит пытаться восполнить пропущенные занятия. Намного более целесообразным будет простое возвращение к предыдущему режиму.

К слову, результаты исследования будут полезны не только для бодибилдеров, в дальнейшем они могут помочь людям с заболеваниями, которые приводят к снижению мышечной массы (сердечно-сосудистые заболевания, рак, деменцию, диабет и остеопороз).

Напомним, ранее Фокус писал о том, почему многие люди не любят занятия в спортзале. Ученые назвали основные причины и рассказали, что нужно сделать, чтобы полюбить физические упражнения и вовремя себя смотивировать.