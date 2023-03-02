Ленивые упражнения. Какая нагрузка предотвращает переломы — рассказывают ученые

Согласно исследованию Астонского университета, механические вибрации могут помочь улучшить работу наших мышц и контроль над балансом.

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Исследователи из Колледжа инженерных и физических наук изучили влияние стимуляции на мышечные веретена, которые "говорят" с центральной нервной системой, помогая нам оставаться в вертикальном положении и ходить прямо. Их результаты открывают новые перспективы применения вибрации всего тела, прокладывая путь для будущих исследований взаимодействия между центральной нервной системой и периферическими мышцами, пишет Med-Tech.

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Исследование может быть применено для улучшения равновесия у пожилых людей и уменьшения числа падений, это может быть применено либо с помощью носимых устройств, либо с помощью ежедневного сеанса стимуляции.

Только на переломы бедра приходится 1,8 миллиона койко-дней и 1,1 миллиарда фунтов стерлингов на больничные расходы каждый год, не считая высокой стоимости социальной помощи. Цель исследования состояла в том, чтобы выяснить, могут ли механические вибрации улучшить то, как наши тела обрабатывают и реагируют на небольшие колебания тела.

Семнадцать молодых взрослых добровольцев мужского и женского пола в возрасте от 20 до 28 лет стояли индивидуально на платформах, похожих на вибрирующие пластины, используемые в спортзалах, которые вызывали сокращения мышц ног. Икроножные мышцы были выбраны как мышцы, действие которых в наибольшей степени способствует поддержанию стабильной вертикальной осанки.

Исследователи стимулировали свои икры с частотой 30 Гц и записали четыре одноминутных испытания ненарушенного равновесия, чтобы измерить базовый уровень и сравнить показания с измерениями, сделанными после стимуляции. После проведения эксперимента они обнаружили, что их равновесие улучшилось.

Исследование "Сенсомоторная перекалибровка стратегий постурального контроля происходящая после вибрации всего тела" было проведено под руководством доктора Антонио Фратини, старшего преподавателя в области механики, биомедицины и проектирования, и аспиранта Изотты Ригони.

Доктор Фратини сказал: "Наши результаты показывают, что вибрация всего тела поначалу вызывает проблемы с балансом, вызывая большие усилия для контроля вертикальной стойки и смещая мышечную модуляцию в сторону контроля, что приводит к повторной калибровке мышечного управления. Нервно-мышечная система, кажется, восстанавливается после такого нарушения и восстанавливает контроль в течение более длительного промежутка времени".

Ранее Фокус писал о том, как можно нарастить мышцы без изнурительных тренировок. Ученые пришли к выводу, что можно обладать рельефным телом и не проводить часы в спортзале.