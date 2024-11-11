Випалює саме життя всередині нас: учені виявили смертельну загрозу зміни клімату

Хоча багато проблем, які принесе з собою підвищення температур на планеті, давно відомі науці, деякі з них залишаються прихованими від нас. Так, учені виявили смертельну небезпеку, яка нависла над мільйонами і самим майбутнім людства.

Недавнє дослідження показало вченим, що підвищення глобальних температур становить серйозну небезпеку для здоров'я вразливих груп населення, особливо вагітних жінок і новонароджених. Таким чином мільйони людей, які вже живуть і ще не народилися, можуть стати жертвами підвищення температури, причому навіть стрибок на 1 градус може стати причиною багатьох смертей дітей, пише Newswise.

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У цьому комплексному огляді під назвою "Систематичний огляд і мета-аналіз впливу теплового впливу на здоров'я матері, плода і новонародженого", опублікованому в журналі Nature Medicine, було зібрано дані 198 досліджень, проведених у 66 країнах, і дано кількісну оцінку негативного впливу теплового впливу на здоров'я матері і новонародженого. У зв'язку з рекордно високою температурою повітря дослідження виявило підвищений ризик несприятливих наслідків вагітності, включно з передчасними пологами, гестаційним діабетом і мертвонародженням, а також можливий зв'язок з іншими ускладненнями, як-от допологова кровотеча і ризик кесаревого розтину.

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За словами провідного дослідника професора Метью Черсіча з Wits Planetary Health Research, отримані результати виразно показують вченим серйозні ризики для здоров'я вагітних жінок та їхніх дітей, які часто недооцінюються в наявних системах громадської охорони здоров'я. Дослідження кількісно оцінило ці ризики, показуючи, що кожне підвищення температури довкілля на 1 градус пов'язане зі збільшенням імовірності передчасних пологів на 4%. Під час теплових хвиль цей ризик зовсім зростає на 26%.

Додаткові висновки показали, що вплив екстремальної спеки корелює з вищими показниками гестаційного діабету, мертвонародження і вроджених аномалій. Дослідники підкреслюють, що деякі наслідки, такі як акушерські ускладнення, залишаються недостатньо вивченими в плані їхнього впливу на цю тенденцію, але можуть істотно вплинути на материнську та неонатальну захворюваність і смертність при подальшому підвищенні глобальної температури.

Використовуючи методи систематичного огляду — вищий стандарт узагальнення доказів — дослідження об'єднало кілька аналітичних методів, включно з підрахунком голосів, описовим синтезом і мета-аналізом, для узагальнення та інтерпретації результатів невеликих досліджень. Всеосяжне охоплення і суворі методи, використані в цьому огляді, роблять його найбільшим у своєму роді, надаючи переконливі, засновані на доказах відомості про наслідки впливу тепла на вагітних жінок та їхніх дітей. Цей підхід покликаний допомогти усунути прогалини в дослідженнях і запропонувати детальну картину вразливості здоров'я, пов'язаної з кліматом, заявили автори.

Висновки дослідження отримано в той час, коли світові лідери готуються до COP29, де, імовірно, перетинатимуться порядки денні щодо клімату та громадської охорони здоров'я. Wits Planetary Health Research закликає до термінової інтеграції цих висновків у політику, особливо в рамках адаптації до клімату. Особливу увагу необхідно приділити вагітним жінкам і новонародженим у країнах із низьким рівнем доходу, де доступ до медичного обслуговування й адаптаційних ресурсів часто обмежений.

Доктор Даршніка Лаху наголошує на гострій потребі в розробці нової кліматичної політики, в якій пріоритет надається здоров'ю матерів і новонароджених, висловивши сподівання, що дане дослідження "послужить каталізатором змін на глобальному рівні", щоб захистити ці групи високого ризику від впливу клімату, що посилюється. Щоб не відставати від досліджень впливу клімату на здоров'я, що швидко розвиваються, цей огляд буде оновлюватися кожні 18-24 місяці, включно з новими результатами в міру їхньої появи, заявили автори. Крім того, дослідники Wits Planetary Health Research розширюють свою роботу в рамках таких ініціатив, як HE2AT Center, GHAP і BioHEAT, щоб усунути прогалини в даних і уточнити розуміння пов'язаних із кліматом ризиків для здоров'я населення планети.

Раніше Фокус писав, що наслідки екстремальної спеки торкнуться 90% населення планети. За прогнозами вчених населення світу зіткнеться з потенційним збільшенням соціальної нерівності та неможливістю скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Також Фокус писав про теплову карту, що показує країни, які стануть непридатними для життя. Якщо глобальна температура Землі підвищиться всього на 1,5 градуса Цельсія, мільярди людей опиняться під загрозою смерті через температуру, яку наші тіла просто не зможуть винести.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.