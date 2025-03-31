На межі прориву: імплант компанії Neuralink може повернути зір сліпим уже до кінця 2025 року

Нещодавно Ілон Маск оголосив, що його компанія Neuralink сподівається почати випробування на людях свого зорового протеза Blindsight вже до кінця цього року.

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Про це пише NewsBytes.

На заході Town Hall у Вісконсині Маск висловив оптимізм з приводу цієї новаторської ініціативи, заявивши, що мета компанії — "створити перший імплант пристрою для людей, який дасть змогу повністю сліпій людині бачити".

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Пристрій Blindsight призначений для імплантації безпосередньо в зорову кору головного мозку — ділянку, що відповідає за обробку візуальної інформації. Оминаючи пошкоджені зорові нерви, пристрій покликаний стимулювати нейрони для створення зорових сприйняттів, потенційно повертаючи зір людям, які його втратили.

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Очікується, що на перших порах імплантат Blindsight забезпечуватиме зір із низькою роздільною здатністю, що нагадує графіку ранніх відеоігор, про що вже заявляв Маск. Однак він також вважає, що з часом технологію може бути вдосконалено, щоб забезпечити розширені візуальні можливості, які потенційно перевершують природний людський зір.

Розробка Blindsight вже показала свою ефективність під час випробувань на тваринах: пристрій ефективно функціонував на мавпах упродовж кількох років. Ці випробування є важливим кроком до забезпечення безпеки та ефективності імплантату, перш ніж перейти до його застосування на людях.

У вересні 2024 року Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) присвоїло Blindsight статус "проривного пристрою" — статус, спрямований на прискорення розроблення та розгляду медичних пристроїв, які пропонують значні переваги порівняно з наявними альтернативами для лікування станів, які загрожують життю, або станів, які незворотньо виснажують. Про це компанія повідомила в соціальній мережі Х.

Поки Neuralink готується до першої імплантації Blindsight людині, медична і наукова спільнота уважно стежить за цим проєктом, який здатний зробити революцію в технологіях відновлення зору.

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