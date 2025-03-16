Виявили деменцію за одним поглядом: учені знайшли в наших очах сигнали розвитку хвороби

Наші очі є надскладним оптичним апаратом, проте крім цього вони багато чого можуть розповісти про наше здоров'я. Так, учені нещодавно виявили, що їхній стан може заздалегідь сигналізувати про розвиток деменції в нашому мозку.

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Очі, які часто називають вікнами в душу, можуть також служити дзеркалами, що відображають здоров'я нашого мозку. Нове дослідження вчених показало, що ледь помітні зміни в зоровій чутливості можуть сигналізувати про зниження когнітивних здібностей задовго до появи більш очевидних симптомів, пише The Conversation.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Scientific Reports і проведеному в Норфолку, Англія, за участю 8 623 осіб, які проходили тест на зорову чутливість, під час якого вони визначали фігури серед рухомих візерунків. За 12 років у 537 з них розвинулося недоумство.

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Ті, хто згодом зіткнувся з деменцією, повільніше виконували початкові візуальні тести порівняно з тими, хто залишався когнітивно здоровим. Це дає змогу припустити, що зниження швидкості обробки візуальної інформації може бути ранньою ознакою деменції, заявили автори.

Зв'язок між зором і когнітивним здоров'ям не зовсім дивний. Області мозку, що відповідають за обробку візуальної інформації, можуть бути порушені на ранніх стадіях нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

Цей ранній вплив може проявлятися у вигляді труднощів із розрізненням контурів об'єктів або визначенням деяких кольорів, особливо в синьо-зеленому спектрі, що потенційно може серйозно вплинути на повсякденне життя людини без негайного розпізнавання.

Крім зорової чутливості, додаткові відомості можна отримати і від руху очей. У людей із хворобою Альцгеймера часто спостерігається зниження гальмівного контролю над рухами очей, що робить їх більш сприйнятливими до відволікаючих чинників. Це порушення може створювати проблеми під час виконання завдань, що вимагають постійної уваги, таких як водіння автомобіля, що підвищує ризик нещасних випадків.

Розпізнавання облич також стає складним завданням. Зазвичай, розглядаючи обличчя, люди сканують його від очей до носа і рота, створюючи уявний відбиток для подальшого розпізнавання. Однак люди з деменцією можуть не слідувати цій схемі, що призводить до труднощів у розпізнаванні знайомих облич і спричиняє почуття розгубленості або дезорієнтації, каже автор дослідження, Іф Хогерворст, професор біологічної психології Університету Лафборо.

При цьому вчені з'ясували, що заняття, які стимулюють рухи очей, такі як читання або перегляд телевізора, можуть зміцнити пам'ять і знизити ризик деменції. Ці заняття сприяють постійному руху очей, що потенційно покращує когнітивні функції.

Крім того, люди, які часто читають, часто мають вищий рівень освіти, що може забезпечити когнітивний резерв, який дає змогу мозку краще справлятися з віковими змінами, каже Хогерворст.

Хоча точні механізми, що пов'язують зорові функції зі зниженням когнітивних здібностей, ще не вивчені, ці результати говорять про важливість регулярних оглядів очей. Такі огляди можуть послужити способом раннього виявлення деменції, що дасть змогу вчасно вжити заходів і скоригувати спосіб життя для підтримки плавного перебігу хвороби.

Раніше Фокус писав про те, як чищення зубів допомагає виявити хворобу Альцгеймера. Хвороба Альцгеймера має найрізноманітніші симптоми, одним з яких є зів'янення моторних функцій, які запросто можуть проявлятися в найбуденніших діях.

Також Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо змінити підхід до прийому їжі.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.