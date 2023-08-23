Небезпечне захворювання мозку: боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі, — учені

Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера можна, якщо робити великі перерви в прийомі їжі.

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Мільйони людей у всьому світі страждають від такого серйозного захворювання мозку як хвороба Альцгеймера. Окрім решти негативних проявів хвороби, приблизно 80% людей страждають від порушення циркадних ритмів. Це внутрішній біологічний годинник людини, який керує багатьма фізіологічними процесами. Це проявляється в посиленні сплутаності свідомості ночами, у безсонні, а також порушенні циклу сон/неспання. Учені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, що в США, провели нове дослідження та вважають, що за допомогою особливих циклів харчування можна поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера. Свої результати вони опублікували у виданні Cell Metabolism, пише New Atlas.

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За словами вчених, якщо раніше вважалося, що порушення циркадних ритмів — це наслідки хвороби Альцгеймера, то тепер стало відомо, що вони можуть, навпаки, посилювати перебіг хвороби. Отже, потрібно звернути увагу на біологічний годинник під час пошуку методів лікування цього нейродегенеративного захворювання.

Нове дослідження проводили на мишах із хворобою Альцгеймера, і вчені з'ясували, що циклічне годування з великими проміжками часу змінює порушення циркадних ритмів і полегшує перебіг хвороби. У мишей, яких годували за чітким графіком, з великими проміжками часу й давали однакову кількість їжі, значно покращилися когнітивні функції, особливо пам'ять.

Мишам давали їжу через шість годин на день, що для людини може означати перерву в прийомі їжі, яка дорівнює 14 годинам. Порівняно з контрольною групою мишей, якій давали їжу цілодобово, миші, які голодували, краще справлялася з тестами на пам'ять, були менш активними вночі, у них було менше порушень у циклі сон/неспання. Учені вважають, що обмежений часом прийом їжі дає змогу протидіяти багатьом симптомам хвороби Альцгеймера.

Хоча дослідження проводилося на мишах, це перспективне відкриття, яке може допомогти й людям, але для цього потрібні випробування на людині. За словами авторів дослідження, якщо випробування на людях покажуть ті самі або схожі результати, то такий метод може стати простим способом значно поліпшити життя людей, які живуть із хворобою Альцгеймера.

Як уже писав Фокус, чотири години екранного часу можуть затримати розвиток у дітей. Можливо, здається, що зайняти дитину телефоном або планшетом — це простий спосіб знайти для неї розвагу, проте нові дослідження показують потенційні недоліки, які можуть вплинути на її розвиток.

Нагадуємо, як показало нове дослідження, не всі продукти, багаті на жири, шкідливі для здоров'я. Учені вважають, що червоне м'ясо та цільнозернові продукти можна або включати, або виключати з раціону без істотних змін для організму, як уже писав Фокус.

Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.