Зруйнували все через шоколад: учені розповіли, як наша любов до нього вбиває природу

Шоколад і продукти, що містять какао, вже багато сотень років є популярними ласощами мільйонів людей. Однак із кожним роком учені спостерігають дедалі сумніші наслідки цієї любові, про що вони розповіли, взявши за приклад унікальних жуків.

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У густих і пишних лісах Африки одні з найбільш вражаючих комах у світі тихо переживають кризу. Жуки-голіафи, відомі своїми величезними розмірами і приголомшливим зовнішнім виглядом, тепер перебувають під загрозою. Такі види, як Goliathus cacicus і Goliathus regius, вже давно викликають захоплення як учених, так і любителів природи. Однак ці культові істоти, які відіграють найважливішу роль в екосистемах, перебувають під загрозою через нашу любов до шоколаду, пише Forbes.

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Жуки-голіафи, які можуть виростати до розмірів невеликого птаха, відомі не тільки своїми розмірами, а й унікальними особливостями. Володіючи яскравим екзоскелетом, потужними мандибулами і складними шлюбними ритуалами, вони є невід'ємною частиною процесу кругообігу поживних речовин у навколишньому середовищі. Ці жуки харчуються органікою, що розкладається, яка допомагає їм розщеплювати і збагачувати ґрунт, сприяючи росту рослин і підтримуючи збалансовану екосистему.

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Однак їхнє існування, як і багатьох інших мешканців тропічних лісів Африки, дуже крихке і вразливе в плані змін. Знищення місць їхнього проживання, викликане сільським господарством і торгівлею, ставить під загрозу їхнє виживання.

Однією з головних проблем, з якими стикаються сьогодні жуки-голіафи, є розширення плантацій какао по всій Африці. У міру зростання попиту на какао величезні площі лісів вирубують, щоб звільнити місце для плантацій, фрагментуючи делікатні місця проживання, на які спираються жуки-голіафи. Використання пестицидів і деградація ґрунту ще більше ускладнюють їхню життєдіяльність.

Вчені вважають, що сукупність таких чинників, як втрата середовища проживання через сільське господарство і нестійку торгівлю, призвела до значного скорочення популяцій жуків. За оцінками, близько 80% популяції Goliathus cacicus в африканському Кот-д'Івуарі зникло, а Goliathus regius переживає аналогічне скорочення по всьому континенту.

Втрата цих жуків, життєво важливих для здоров'я лісу, також загрожує порушенням всієї екосистеми загалом. Без цих жуків процес розкладання сповільнюється, що порушує кругообіг поживних речовин і впливає на ріст рослин у довгостроковій перспективі.

Щоб зберегти майбутнє жуків-голіафів, необхідно розробити комплексну стратегію їхнього збереження. Одним із головних кроків є впровадження екологічно чистих методів ведення сільського господарства в какао-індустрії.

Програми, що заохочують агролісівництво, де какао вирощують поруч із місцевими видами дерев, можуть допомогти зберегти природне середовище існування цих жуків, підтримуючи при цьому сільськогосподарське виробництво. Скорочення використання пестицидів також має вирішальне значення для збереження середовища, в якому мешкають ці жуки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили вміст кадмію і свинцю в шоколадних продуктах. Провівши останнє дослідження, некомерційна організація Consumer Reports вже зажадала від великого виробника шоколаду надати план зі зниження вмісту небезпечних металів у своїй продукції.

Також Фокус писав про те, як какао боби балансують погане харчування. Багато хто з нас часто не відмовляє собі в балуванні шкідливою їжею, яка з віком погіршує наше здоров'я, але вчені виявили оздоровчу противагу нашим звичкам.