Какао боби балансують погане харчування: вчені знайшли відповідь на популярність шкідливої їжі

Багато хто з нас часто не відмовляє собі в балуванні шкідливою їжею, яка з віком погіршує наше здоров'я, але вчені виявили оздоровчу противагу нашим звичкам.

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Багато хто з нас щодня споживає боби какао в тому чи іншому вигляді, завдяки їхнім численним смаковим і корисним властивостям. І схоже, що в цьому списку скоро може з'явиться новий пункт. Нещодавнє дослідження засвідчило, що добавки з екстрактом какао, багаті на флаваноли, можуть бути корисними для здоров'я мозку літніх людей, особливо тих, хто має не найкращі звички в харчуванні, пише Neuroscience News.

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Дослідники з'ясовували, чи може щоденне приймання добавок із 500 мг флаванолів какао допомогти роботі мозку літніх людей. У дослідженні взяли участь 573 літніх людини. У тих, хто спочатку не дуже добре харчувався, помітно покращилися когнітивні функції — в основному, здатність мозку обробляти і запам'ятовувати інформацію. Але є одна заковика: цього поліпшення не спостерігалося в учасників, які вже дотримувалися здорового харчування.

Це дослідження є частиною більш масштабного і тривалого наукового проекту під назвою Cocoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study (COSMOS). Понад 21 000 літніх людей беруть участь у COSMOS, мета якого — зрозуміти, як різні харчові добавки впливають на такі показники здоров'я, як серцеві захворювання та інсульт.

Дослідження показало, що щоденні добавки з екстрактом какао не покращують здоров'я мозку загалом. Однак вони можуть бути особливо корисними для тих, хто харчується гірше. Отримані дані узгоджуються з результатами більш ранніх досліджень, що ще більше зміцнює ідею про те, що те, що ми їмо (або додаємо), може впливати на здоров'я нашого мозку.

Какао-боби були настільки цінними в стародавніх культурах майя й ацтеків, що часто використовувалися як валюта для торгівлі Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Це дослідження важливе, тому що воно показує простий і потенційно ефективний спосіб підтримати здоров'я мозку в літніх людей, особливо в тих, у кого, можливо, не найкраща дієта. Це не панацея, і це не означає, що всі повинні кинутися купувати добавки з какао. Але для деяких це може стати корисним засобом для підтримання когнітивних функцій із віком.

Хоча це дослідження дає багатьом надію, важливо пам'ятати, що воно не передбачає кардинальних змін. Воно просто додає ще один шматочок до головоломки розуміння того, як дієта і добавки можуть відігравати роль у нашому загальному здоров'ї, особливо з віком.

Подорож на цьому не закінчується. Вчені продовжать вивчати дані дослідження COSMOS, розгадуючи складні зв'язки між такими добавками, як екстракт какао, і нашим здоров'ям. Це дослідження відкриває двері для нових запитань і потенційних відкриттів, які можуть бути корисними для нашого розуміння старіння і здоров'я мозку.

Раніше Фокус писав про користь кето-дієти в боротьбі з мігренню. Полегшення від мігрені може настати вже через кілька прийомів певної їжі, згідно з останніми відкриттями в галузі дієтології.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.