Свиняча нирка врятувала життя: жінці пересадили орган під час унікальної операції

Останнім часом сфера трансплантології часто стикається з катастрофічною нестачею органів, яких потребують пацієнти. Саме це змусило хірургів вдатися до генної модифікації та тваринних органів для порятунку життя жінки.

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У NYU Langone Health було успішно проведено операцію з пересадки механічного серцевого насоса з генно-модифікованою свинячою ниркою, що стало першою подібною подвійною операцією в історії медицини. Пацієнтка, Ліза Пізано з Нью-Джерсі, страждала на важку серцеву недостатність і хворобу нирок в останній стадії, коли звичайний діаліз уже не міг ефективно впоратися з хворобою. Традиційні варіанти трансплантації не розглядалися через складну історію хвороби та гостру нестачу донорських органів. Саме тоді на допомогу прийшли нові досягнення технологій і лікарський професіоналізм, пише CNN.

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Під час процедури за допомогою методів генного редагування було модифіковано нирку свині, завдяки чому вона з меншою ймовірністю буде відторгнута імунною системою людини. Такий підхід, відомий як ксенотрансплантація, розглядають як життєво важливе вирішення проблеми нестачі органів у сфері пересадки. Примітно, що операція також включала пересадку вилочкової залози свині — нове доповнення, спрямоване на підвищення імунної толерантності, стратегія, яка раніше не поєднувалася з використанням механічних серцевих насосів під час трансплантації.

Важливо

Зупинили процес відторгнення. Учені зробили трансплантацію органів безпечнішою

Лікар Роберт Монтгомері, який очолював команду хірургів, наголосив на простоті редагування генів, що, на його думку, може призвести до створення більш стійких методів виробництва органів, відмовившись від складнощів клонування. Монтгомері підкреслив, що цей менш інтенсивний підхід до редагування генів може значно полегшити брак органів. Незважаючи на новаторський характер операції, відновлення Пізано відбуватиметься під пильним наглядом щодо можливих ускладнень, як-от відторгнення органа або інфекція, і лікарі сподіваються на позитивний результат.

Минула складна, але така необхідна операція не тільки дає нову надію тим, хто гостро потребує трансплантації, а й прокладає шлях для майбутніх досягнень у сфері інтеграції біомеханічних пристроїв і генетично модифікованих ксенотрансплантатів у сферу охорони здоров'я. Медична спільнота уважно стежить за розвитком подій, адже успіх таких інноваційних методів лікування може відкрити нову еру в трансплантації органів, подовжити життя і поліпшити його якість для безлічі пацієнтів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили датчик, який стежитиме за пересадженими органами. Для багатьох пацієнтів, які пережили пересадку органів, головним страхом, що не дає спати ночами, є його відторгнення організмом, але вчені створили пристрій, який прибере цю тривогу.