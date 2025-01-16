В Україні може з'явитися нове обов'язкове щеплення: деталі від МОЗ

З 2026 року обов’язковим для українців може стати щеплення проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), яке здійснюватимуть у 12-13 років.

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16 січня з'явилася інформація про зміни до Національного календаря профілактичних щеплень, які запровадять у 2026 році. Серед іншого, планують зробити обов’язковим профілактичні щеплення проти вірусу папіломи людини. Поки що тривають громадські обговорення проєкту. Про це повідомляють на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров’я у мережі "Фейсбук".

Також серед змін, які планують запровадити у Міністерстві охорони здоров’я:

перехід на інактивовану поліомієлітну вакцину;

зміна схеми вакцинації проти вірусного гепатиту В;

зміна віку для вакцинації проти БЖЦ (туберкульоз) та КПК (кір, паротит, краснуха);

застосування комбінованих вакцин.

Найголовнішою зміною у Національному календарі профілактичних щеплень вважають саме введення вакцинації проти вірусу папіломи людини.

"Вакцина захищає від тих типів раку, що викликані онкогенними типами вірусу. Запровадження цієї вакцини буде суттєво впливати на показники захворюваності раку шийки матки, який для України є достатньо широкою проблемою", — зазначив в ефірі "Медіацентру" головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він також додав, що це свого роду прорив для України, адже раніше така вакцина використовувалася виключно на комерційній основі. Пропоновані зміни ж дозволять зробити її безплатною та обов’язковою.

Передусім вакцинація проти ВПЛ буде стосуватися дівчат віком від 12 до 13 років і буде разовою. Водночас дівчатам, які стали жертвами сексуального насильства чи мають ВІЛ, такі вакцини рекомендуватимуть вводити якомога швидше, починаючи від 9 років.

Що ж стосується хлопців та дівчат, яким більш як 14 років, то для них щеплення проти ВПЛ буде рекомендованим.

У вересні 2024 року Фокус повідомляв, що навіть одна вакцина проти мавпячої віспи зможе знизити ризик захворювання на майже 60%.