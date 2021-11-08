МОЗ затвердило довідку про протипоказання до вакцинації від COVID-19 (документ)

Спеціальна форма № 028-1/о заповнюється лікарем на підставі медзаписів про стан здоров'я пацієнта та критеріїв, за якими українцям дозволили не робити щеплення.

В Україні затвердили форму довідки, яку медики видаватимуть пацієнтам, які мають протипоказання до вакцинації від COVID-19. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Відповідну форму № 028-1/о та інструкцію для її заповнення було затверджено указом профільного міністерства № 2394 від 2 листопада.

У МОЗ наголосили, що подібні довідки будуть видавати пацієнтам, які мають тимчасові чи постійні протипоказання для проходження вакцинації від COVID-19.

Форма № 028-1/о буде заповнюватися медпрацівником на підставі медичних записів про стан здоров'я пацієнта з урахуванням критеріїв, що визначаються відповідно до Інструкцій до застосування вакцин, рішень НТГЕІ та "Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень", який був також затверджений наказом МОЗ.

Пресслужба міністерства попереджає, що постійні протипоказання до проходження вакцинації від COVID-19 можуть бути лише до імунізації певним препаратом — тяжка алергічна реакція організму на першу дозу або один із його компонентів.

Медичні працівники у довідці про тимчасові протипоказання повинні вказати термін дії цих протипоказань.

[ + – ] Довідка про протипоказання до вакцинації від COVID-19 Фото: прес-служба МОЗ

[ + – ] Довідка про протипоказання до вакцинації від COVID-19 Фото: прес-служба МОЗ

Раніше Фокус повідомляв, що МОЗ затвердило протипоказання до вакцинації від COVID-19. Фахівці визначили 16 причин, через які українці на законних підставах можуть не вакцинуватися від коронавірусної хвороби.

Також Фокус попереджав, що МОЗ розширить список обов'язкових для вакцинації від COVID-19 професій. До вже готового списку додадуть соцпрацівників, співробітників держпідприємств, установ та організацій, а також працівників об'єктів критичної інфраструктури.