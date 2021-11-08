Минздрав утвердил справку о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 (документ)

Специальная форма № 028-1/о заполняется врачом на основании медзаписей о состоянии здоровья пациента и критериев, по которым украинцам разрешили не делать прививку.

В Украине утвердили форму справки, которую медики будут выдавать пациентам, имеющим противопоказания к вакцинации от COVID-19. Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

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Соответствующая форма № 028-1/о и инструкция для ее заполнения были утверждены указом профильного министерства № 2394 от 2 ноября.

В Минздраве подчеркнули, что подобные справки будут выдавать пациентам, которые имеют временные или постоянные противопоказания для прохождения вакцинации от COVID-19.

Форма № 028-1/о будет заполнятся медработником на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента с учетом критериев, определяемых в соответствии с Инструкциями к применению вакцин, решений НТГЭИ и "Перечня медицинских противопоказаний и оговорок к проведению профилактических прививок", который был также утвержден приказом Минздрава.

Пресс-служба министерства предупреждает, что постоянные противопоказания к прохождению вакцинации от COVID-19 могут быть только к иммунизации определенным препаратом — тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу или на один из его компонентов.

Медицинские работники в справке о временных противопоказаниях должны указать срок действия этих противопоказаний.

[ + – ] Справка о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 Фото: пресс-служба МОЗ

[ + – ] Справка о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 Фото: пресс-служба МОЗ

Ранее Фокус сообщал, что Минздрав утвердил противопоказания к вакцинации от COVID-19. Специалисты определили 16 причин, по которым украинцы на законных основаниях могут не вакцинироваться от коронавирусной болезни.

Также Фокус предупреждал, что Минздрав расширит список обязательных для вакцинации от COVID-19 профессий. В уже существующий список добавят соцработников, сотрудников госпредприятий, учреждений и организаций, а также работников объектов критической инфраструктуры.