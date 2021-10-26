Минздрав расширит перечень профессий для обязательной вакцинации, - Ляшко

Работников медицинской сферы, утверждает глава Минздрава, принуждать к вакцинации не будут из-за рисков нехватки кадров.

В Украине расширят список профессий, которые попадают под обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко, пишет УП.

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По словам чиновника, уже на согласовании находится проект приказа министерства здравоохранения с его подписью. В тексте документа речь идет о том, что обязательно делать прививку от COVID-19 нужно будет социальным работникам, работникам государственных предприятий, учреждений и организаций, а также сотрудникам критических для экономики страны сфер.

"Это водоканалы, Укрпочта, Укрзализныця…", — заявил Ляшко.

Медиков, по словам чиновника, принуждать к обязательной вакцинации не будут, потому что это чревато рисками нехватки кадров, особенно в небольших населенных пунктах.

"Если в небольшом райцентре с центральной районной больницей, не дай Бог, сложится ситуация, при которой два анестезиолога не захотят вакцинироваться, то в этом населенном пункте просто не будет медицинской помощи", — аргументировал чиновник.

Отметим, что ранее был утвержден приказ, согласно которому обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; местных государственных администраций и их структурных подразделений; работники сферы образования.

Под последним пунктом подразумевались сотрудники заведений высшего, последипломного, профессионального перед высшим, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности..

Также известно, что с 8 ноября будут отстранять от работы всех невакцинированных государственных чиновников и работников сферы образования без сохранения зароботной платы. Это не каснется только тех, у кого есть противопоказания к иммунизации.

Как сообщалось, юристы утверждают, что украинцы без прививки не смогут обжаловать свое отстранение от работы. По словам правоведов, приказ Министерства здравоохранения об отстранении сотрудников образовательных учреждений и государственного сектора в случае отсутствия у них прививки от COVID-19 не противоречит трудовому законодательству Украины.