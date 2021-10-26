Минздрав расширит перечень профессий для обязательной вакцинации, - Ляшко
Работников медицинской сферы, утверждает глава Минздрава, принуждать к вакцинации не будут из-за рисков нехватки кадров.
В Украине расширят список профессий, которые попадают под обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко, пишет УП.
По словам чиновника, уже на согласовании находится проект приказа министерства здравоохранения с его подписью. В тексте документа речь идет о том, что обязательно делать прививку от COVID-19 нужно будет социальным работникам, работникам государственных предприятий, учреждений и организаций, а также сотрудникам критических для экономики страны сфер.
"Это водоканалы, Укрпочта, Укрзализныця…", — заявил Ляшко.
Медиков, по словам чиновника, принуждать к обязательной вакцинации не будут, потому что это чревато рисками нехватки кадров, особенно в небольших населенных пунктах.
"Если в небольшом райцентре с центральной районной больницей, не дай Бог, сложится ситуация, при которой два анестезиолога не захотят вакцинироваться, то в этом населенном пункте просто не будет медицинской помощи", — аргументировал чиновник.
Отметим, что ранее был утвержден приказ, согласно которому обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; местных государственных администраций и их структурных подразделений; работники сферы образования.
Под последним пунктом подразумевались сотрудники заведений высшего, последипломного, профессионального перед высшим, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности..
Также известно, что с 8 ноября будут отстранять от работы всех невакцинированных государственных чиновников и работников сферы образования без сохранения зароботной платы. Это не каснется только тех, у кого есть противопоказания к иммунизации.
Как сообщалось, юристы утверждают, что украинцы без прививки не смогут обжаловать свое отстранение от работы. По словам правоведов, приказ Министерства здравоохранения об отстранении сотрудников образовательных учреждений и государственного сектора в случае отсутствия у них прививки от COVID-19 не противоречит трудовому законодательству Украины.