Всех не привитых госслужащих и учителей начнут отстранять от работы с 8 ноября, — Кабмин

Решение властей предусматривает отстранение от работы без сбережения зарплаты. Ограничение не коснется вакцинированных и тех, у кого есть противопоказания к иммунизации.

В Украине будут отстранять от работы всех невакцинированных государственных чиновников и работников сферы образования без сохранения зароботной платы. Соответствующее постановление, которое опубликовано на портале Кабмина, вступит в силу с 8 ноября 2021 года.

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Под действие постановления подпадают следующие категории работников:

сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

сотрудники местных государственных администраций и их структурных подразделений;

сотрудники учреждений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Руководители государственных органов, предприятий, учреждений и организаций теперь будут обязаны обеспечить отстранение от работы своих невакцинированных сотрудников, до момента прохождения ими вакцинации от COVID-19.

Однако уточняется, что постановление не касается тех лиц, которые имеют категорические противопоказания к вакцинации от COVID-19 и предоставили медицинское заключении о таких противопоказаниях.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, представители которых в обязательном порядке должны иметь прививки от коронавируса. По словам министра, работодатели обязаны будут отстранить от работы всех сотрудников, которые не прошли вакцинацию, сохранив за ними место работы, однако без выплаты заработной платы.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что обязательная вакцинация в Украине является законной, сославшись на статью №12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".