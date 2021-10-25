Всіх не щеплених держслужбовців і вчителів почнуть усувати від роботи з 8 листопада, — Кабмін

Рішення влади передбачає відсторонення від роботи без збереження зарплати. Обмеження не торкнеться вакцинованих і тих, у кого є протипоказання до імунізації.

В Україні відсторонюватимуть від роботи всіх невакцинованих державних чиновників і працівників сфери освіти без збереження заробітної плати. Відповідна постанова, яка опублікована на порталі Кабміну, набуде чинності з 8 листопада 2021 року.

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Під дію постанови підпадають такі категорії працівників:

співробітники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

співробітники місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

співробітники установ вищої, післядипломної, професійної перед вищими, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, установ спеціалізованої освіти і наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Керівники державних органів, підприємств, установ і організацій тепер будуть зобов'язані забезпечити відсторонення від роботи своїх невакцинованих співробітників, до моменту проходження ними вакцинації від COVID-19.

Однак уточнюється, що постанова не стосується тих осіб, які мають категоричні протипоказання до вакцинації від COVID-19 і надали медичне укладанні про такі протипоказання.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, представники яких в обов'язковому порядку повинні мати щеплення від коронавірусу. За словами міністра, працедавці будуть зобов'язані відсторонити від роботи всіх співробітників, які не пройшли вакцинацію, зберігши за ними місце роботи, однак без виплати заробітної плати.

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що обов'язкова вакцинація в Україні є законною, пославшись на статтю №12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".