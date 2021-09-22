В Україні введуть обов'язкову вакцинацію для держслужбовців і вчителів (відео)

У процесі засідання уряду глава МОЗ Віктор Ляшко запевнив, що законодавство України передбачає подібні заходи.

Обов'язкова вакцинація в Україні торкнеться громадян, які працюють в навчальних закладах та секторі державної служби. Про це в процесі засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Так, у процесі виступу глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що обов'язкова вакцинація в Україні є законною, пославшись на статтю №12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб". За його словами, це торкнеться лише працівників окремих професій, чия діяльність може призвести до зараження навколишніх.

"Пропонуємо розпочати впровадження обов'язкових профілактичних щеплень від COVID-19, зокрема для працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій", — сказав чиновник, кажучи про обов'язкову вакцинацію в Україні.

[ + – ] Обов'язкова вакцинація в Україні — виступ Дениса Шмигаля

Після розмов про обов'язкову вакцинацію в Україні Шмигаль звернув увагу на те, що в умовах наближення усіх регіонів країни до "жовтої" зоні, існує необхідність вакцинації хоча б однієї дозою 80% персоналу навчальних закладів.

"Темпи поширення коронавірусу свідчать про те, що найближчим часом деякі регіони України можуть увійти в "червону" зону. У таких зонах бізнес зможе продовжувати роботу, за умови, що весь персонал і всі клієнти на 100% вакциновані двома дозами", — підкреслив він.

При цьому міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет розповів про нововведення в роботі навчальних закладів в умовах "жовтої" зони. За його словами, пандемія COVID-19 стає пандемією невакцинованих — щоб уникнути червоної "зони" і зберегти економічну активність країни необхідно вакцинуватися.

Робота всіх навчальних закладів в умовах "жовтої" зони можлива тільки при наявності у 80% персоналу сертифікатів, що підтверджують вакцинацію однією або двома дозами. В іншому випадку навчання може тривати виключно з дотриманням технологій дистанційного навчання.

Нагадуємо, що з 23 вересня всі регіони України будуть переведені в "жовту" зону карантину. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що обмеження "жовтої" та "червоної" зон не торкнуться установ, в яких персонал або відвідувачі отримали щеплення від COVID-19.

Також "Страна" писала, що обов'язкова вакцинація в Україні та решті світу була визнана законною. Таке рішення ухвалили в Європейському суді з прав людини.