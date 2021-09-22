В Украине введут обязательную вакцинацию для госслужащих и учителей (видео)

В ходе заседания правительства глава Минздрава Виктор Ляшко заверил, что законодательство Украины предусматривает подобные меры.

Обязательная вакцинация в Украине коснется граждан, работающих в учебных заведениях и секторе государственной службы. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Так, в ходе выступления глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что обязательная вакцинация в Украине является законной, сославшись на статью №12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней". По его словам, это затронет лишь работников отдельных профессий, чья деятельность может привести к заражению окружающих.

"Предлагаем начать внедрение обязательных профилактических прививок от COVID-19, в частности для работников заведений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций", — сказал чиновник, говоря про обязательную вакцинацию в Украине.

[ + – ] Обязательная вакцинация в Украине - выступление Дениса Шмыгаля

После разговоров про обязательную вакцинацию в Украине Шмыгаль обратил внимание на то, что в условиях приближения всех регионов страны к "желтой" зоне, существует необходимость вакцинации хотя бы одной дозой 80% персонала учебных заведений.

"Темпы распространения коронавируса свидетельствуют о том, что в ближайшее время некоторые регионы Украины могут войти в "красную" зону. В таких зонах бизнес сможет продолжать работу, при условии, что весь персонал и все клиенты на 100% вакцинированы двумя дозами", — подчеркнул он.

При этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал о нововведениях в работе учебных заведений в условиях "желтой" зоны. По его словам, пандемия COVID-19 становится пандемией невакцинированных – чтобы избежать красной "зоны" и сберечь экономическую активность страны необходимо вакцинироваться.

Работа всех учебных заведений в условиях "желтой" зоны возможно только при наличии в 80% персонала сертификатов, подтверждающих вакцинирование одной или двумя дозами. В противном случае обучение может продолжаться исключительно с соблюдением технологий дистанционного обучения.

Напоминаем, что с 23 сентября все регионы Украины будут переведены в "желтую" зону карантина. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что ограничения "желтой" и "красной" зон не затронут учреждения, в которых персонал или посетители получили прививку от COVID-19.

Также "Страна" писала, что обязательная вакцинация в Украине и остальном мире была признана законной. Такое решение приняли в Европейском суде по правам человека.