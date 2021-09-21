Украина переходит в "желтую" зону карантина: какие будут действовать ограничения для населения

Ограничения "желтой" и "красной" зон не будут распространяться на те учреждения, где персонал или посетители вакцинировались, имеют негативный ПЦР-тест или справку о перенесенной болезни.

Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС утвердила установление на всей территории Украины желтого уровня эпидемической опасности. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Украина перейдет в "желтую" зону карантина с 23 сентября.

По результатам заседания Госкомиссия решила:

установить с 00 ч 00 минут 23 сентября 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины;

применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности;

главам областных и города Киева госадминистраций принять меры по обеспечению соблюдения карантинных ограничений, которые предусмотрены для соответствующего уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что ограничения "желтой" и "красной" зон не затронут учреждения, в которых персонал или посетители получили прививку от COVID-19, имеют негативный ПЦР-тест или справку о перенесенной болезни.

В связи с тем, что в Украине растет уровень заболеваемости среди детей, Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС поручила главам областных и города Киева госадминистраций:

привлекать к процессу вакцинации, в том числе, учителей и работников учебных заведений, возможностей существующих пунктов прививок в учреждениях образования;

обеспечить возможность и организацию вакцинации педагогов с помощью выездных мобильных бригад при отсутствии в учебных заведениях постоянных пунктов прививок;

информировать и активно приглашать на вакцинацию не только учителей и работников учебных заведений, а также их родственников и родственников соискателей образования в существующих прививочных пунктах в учебных заведениях и во время работы выездных мобильных бригад.

[ + – ] Карантинные ограничения для зон карантина Фото: МОЗ

Учебные заведения могут работать при условии, если у 80% педагогов есть "желтый" или "зеленый" сертификаты о вакцинации. Кабинет министров также разрешил владельцам заведений самим решать, предоставлять ли услуги только вакцинированным клиентам.

Помимо этого, карантинные ограничения в "желтой" зоне не будут распространяться, если все участники и не менее 80% организаторов мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений будут иметь "желтый" или "зеленый" сертификаты о вакцинации.

Ранее Фокус предупреждал, что с 20 сентября в Украине заработал карантин по-новому, и разъяснил 8 главных фактов об ограничениях.

Также Фокус сообщал, что в Украине могут ввести принудительную вакцинацию. По словам главы МОЗ Виктора Ляшко, закон "О защите населения от инфекционных болезней" позволяет проводить принудительную иммунизацию населения.