В Украине заработали новые правила карантина: 8 главных фактов

Привилегии в условиях ужесточения карантинных ограничений предусмотрены для тех украинцев, которые вакцинировались от COVID-19.

В Украине заработал обновленный карантин с 20 сентября 2021 с новыми ограничениями, утвержденные Кабмином. Фокус подробно рассказывает, как будет работать в Украине карантин по-новому.

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Карантинные ограничения и установление разных уровней эпидемической опасности

После одобрения Кабмином в Украине будет по-новому работать адаптивный карантин. Дополнительные ограничения для граждан и бизнеса вводятся после того, как в стране устанавливается желтый уровень эпидемической опасности. В ближайшее время Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС должна рассмотреть вопрос об ужесточении карантина.

Зоны карантина

Если в стране устанавливается желтый уровень эпидемической опасности — автоматически вступают в силу ограничения на число посетителей в фитнес-центрах, число участников массовых мероприятий, а театры и кинотеатры должны быть заполнены на 50%.

Если устанавливается красный уровень — работа ресторанов, театров, ТРЦ, учебных заведений под запретом. При ужесточении карантина в красных зонах могут работать только аптеки, АЗС, продуктовые магазины, банковские учреждения, отделения почты и ветклиники.

Привилегии для вакцинированных

В желтой зоне карантина граждане могут избежать некоторых ограничений при наличии одной дозы вакцины, а в красной зоне — двух доз препарата от COVID-19.

В желтой зоне бизнес может сам решать, каких клиентов пускать (вакцинированных или соблюдать ограничения по числу мест — ред.). Бизнес будет работать в красной зоне только если персонал полностью вакцинирован от COVID-19.

COVID-сертификаты

С 20 сентября в Украине начинают действовать новые внутренние сертификаты о вакцинации:

"желтый" — для одной дозы, а документ выдается на 120 дней;

"зеленый" — для двух доз, выдается на год.

Цветные внутренние сертификаты украинцы могут сгенерировать в приложении "Дия". Также эти документы будут содержать информацию о негативном тесте на COVID-19 (действует 72 часа) и о том, что человек переболел.

Работа учебных заведений

При переходе страны на желтый уровень эпидемической опасности школы будут работать при одном условии — 80% вакцинированных педагогов. Если устанавливается красный уровень эпидемической опасности — преподаватели должны иметь "зеленый" COVID-сертификат о полном прохождении курса вакцинации. Обязательная вакцинация от учащихся не требуется.

Общественный транспорт

Новые правила карантина не предусматривают дополнительных ограничений для общественного транспорта. У пассажиров не будут требовать сертификаты о вакцинации. А вот водители транспорта должны привиться от COVID-19.

Новые правила въезда в Украину

Иностранцы освобождаются от прохождения самоизоляции при условии, если они въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов. Иностранных граждан, въезжающих с целью транзита, также освободили от тестов на коронавирусную инфекцию.

Вместе с этим, иностранцы, которые въезжают с другой целью, должны иметь при себе страховку, COVID-сертификаты или документы, подтверждающие выздоровление от коронавирусной болезни, а также негативный тест.

Локдаун в Украине

Украина, по словам главного санврача Игоря Кузина, не избежит локдауна. Жесткие карантинные ограничения введут не раньше ноября, когда страна достигнет пика заболеваемости. Глава Кабмина Денис Шмыгаль предупредил, что украинцы могут не допустить введение локдауна, если массово будут вакцинироваться от COVID-19.