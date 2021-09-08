Будет достаточно одной дозы: Ляшко назвал привилегии для вакцинированных при карантине (видео)

Глава Минздрава уточнил, что в правительстве уже готовят ужесточение ограничений до "желтого" уровня. Их введут после корректировки правил карантина.

Карантин в Украине в сентябре 2021 года будет отличаться от предыдущих ограничений, поскольку теперь для вакцинированных появятся привилегии. Об этом на заседании правительства рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, уже обсуждается вопрос ужесточения ограничений до "желтого" уровня.

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По словам министра, в этой работе они следуют примеру ряда европейских стран и США.

[ + – ] Выступление Виктора Ляшко начинается в 20:27

Карантин в Украине сентябрь 2021 — как будут работать заведения

По словам Ляшко, заведениям в "желтой" и "красной" зонах разрешат работать при условии вакцинации персонала и всех посетителей. При этом министр не стал уточнять, как эту норму будут выполнять. К примеру, в других странах посетители на входе должны показать паспорт вакцинации.

По словам министра, в "желтой" зоне достаточно быть вакцинированным одной дозой, а в "красной" – двумя, то есть полностью вакцинированным.

Работа учреждений образования в "желтой" зоне не будет ограничиваться, если не менее 80% персонала вакцинированы хотя бы одной дозой.

Министр добавил, что до вступления в силу новых правил все школы и детские сады будут работать, как и сейчас, то есть по правилам "зеленой" зоны. Изменения вступят в силу через неделю после рассмотрения правительством и установления Нацкомиссией по ТЭБ и ЧС "желтого" уровня карантина на всей территории страны.

Отметим, что согласно действующим нормам, при установлении "желтой" зоны на территории страны следует обязательно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 1,5 м.

Ограничения "желтой" зоны:

запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры – не более 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров – не более 1 человека на 10 кв. метров,

ограничения по времени работы заведений отсутствуют.

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений, он сигнализирует о приближении региона к "красной" зоне. Но на этом уровне опасности местные власти могут вводить дополнительные ограничения.

На сегодня в Украине сделано более 10 млн прививок от коронавируса. 5,67 млн человек получили первую дозу, а 4,41 млн завершили курс вакцинации. В страну доставили более 20 млн доз вакцин разных производителей.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что с началом осени в Украине наблюдается ухудшение эпидемической ситуации. Поэтому на следующем заседании Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос о том, чтобы установить карантин в Украине сентябрь 2021. Но лишь "желтый" уровень.

Ранее Фокус разбирался, будет ли локдаун или карантин в Украине на сентябрь 2021. И какие льготы обещали привитым чиновники.