Буде достатньо однієї дози: Ляшко назвав привілеї для вакцинованих при карантині (відео)

Глава МОЗ уточнив, що в уряді вже готують посилення обмежень до "жовтого" рівня. Їх введуть після коригування правил карантину.

Карантин в Україні у вересні 2021 року відрізнятиметься від попередніх обмежень, оскільки тепер для вакцинованих з'являться привілеї. Про це на засіданні уряду розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, уже обговорюється питання посилення обмежень до "жовтого" рівня.

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За словами міністра, у цій роботі вони наслідують приклад ряду європейських країн і США.

[ + – ] Виступ Віктора Ляшка починається о 20:27

Карантин в Україні вересень 2021 — як працюватимуть заклади

За словами Ляшка, закладам у "жовтій" і "червоній" зоні дозволять працювати за умови вакцинації персоналу і всіх відвідувачів. При цьому міністр не уточнив, як цю норму будуть виконувати. Наприклад, в інших країнах відвідувачі на вході повинні показати паспорт вакцинації.

За словами міністра, у "жовтій" зоні досить бути вакцинованим однієї дозою, а в "червоній" — двома, тобто повністю вакцинованим.

Робота закладів освіти в "жовтій" зоні не буде обмежуватися, якщо понад 80% персоналу вакциновані хоча б однією дозою.

Міністр додав, що до вступу в силу нових правил усі школи і дитячі садки працюватимуть, як і зараз, тобто за правилами "зеленої" зони. Зміни вступлять у силу через тиждень після розгляду урядом і встановлення Нацкомісією з ТЕБ та НС "жовтого" рівня карантину на всій території країни.

Зазначимо, що згідно з чинними нормами, при встановленні "жовтої" зони на території країни варто обов'язково дотримуватися маскового режиму і соціальну дистанцію в 1,5 м.

Обмеження "жовтої" зони:

забороняється проведення масових заходів за участю понад 1 людини на 4 кв. м. площі будівлі або території,

заповненість кінозалів і залів інших установ культури — не більше 50% місць,

заповненість спортзалів і фітнес-центрів — не більше 1 людини на 10 кв. м.,

обмежень за часом роботи закладів немає.

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень, він сигналізує про наближення регіону до "червоної" зони. Але на цьому рівні небезпеки місцева влада може вводити додаткові обмеження.

На сьогодні в Україні зроблено понад 10 млн щеплень від коронавірусу. 5,67 млн осіб отримали першу дозу, а 4,41 млн завершили курс вакцинації. У країну доставили понад 20 млн доз вакцин різних виробників.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що з початком осені в Україні спостерігається погіршення епідемічної ситуації. Тому на наступному засіданні Держкомісія з питань ТЕБ та НС розгляне питання про те, щоб встановити карантин в України на вересень 2021. Але лише "жовтий" рівень.

Раніше Фокус розбирався, чи буде локдаун або карантин в Україні на вересень 2021. І які пільги обіцяли щепленим чиновники.