Украина в "желтой" зоне: Шмыгаль анонсировал ужесточение карантина для всех областей

Устанавливая "желтый" уровень эпидемической ситуации, власти пытаются избежать возможных локдаунов и "красных" зон карантина.

Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в ближайшее время рассмотрит вопрос о переходе в "желтую" зону карантина. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, с началом осени в Украине наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.

На следующем заседании Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос об установлении "желтого" уровня эпидемической опасности на территории всей страны.

Как отметил Денис Шмыгаль, власти будут действовать на опережение, чтобы избежать возможных локдаунов и "красных" зон карантина в украинских регионах.

"Во избежание возможных жестких локдаунов или "красных" зон мы должны действовать на опережение. Мы возвращаемся в режим работы регулярных заседаний комиссии ТЭБ и ЧС. Уже в ближайшие дни состоится соответствующее заседание, где будет рассматриваться вопрос об установлении "желтого" уровня эпидемической безопасности по всей стране", — подчеркнул глава Кабинета министров.

Отметим, что ранее заседания Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на которых рассматривали вопросы об установлении "цветных" уровней эпидемической опасности традиционно проходили по пятницам.

Днями ранее глава МОЗ Виктор Ляшко анонсировал ужесточение карантина в Украине. По его словам, Минздрав подал в Кабмин ходатайство с инициативой установления в стране "желтого" уровня эпидемической опасности и усиления карантинных ограничений с 13 сентября.

По его словам, с понедельника, 13 сентября, в Украине установят дополнительные ограничения, "которые предусмотрены для желтого уровня и касаются в основном массовых мероприятий".

Ранее Фокус предупреждал о новой вспышке COVID-19 в Украине из-за детей. По словам эпидемиолога Алексея Галимского, власти допустили ошибку, разрешив проводить занятия в очном режиме в школах и вузах. Среди детей не существует социального дистанцирования, поэтому ученики могут стать причиной возникновения новой вспышки COVID-19.

Также Фокус рассказывал, что в Украине могут ввести локдаун в конце осени. На сегодняшний день ряд украинских регионов не соответствуют показателям для "зеленой" зоны карантина. Если в Украине введут "красный" режим опасности — привитые граждане получат привилегии в виде доступа к ресторанам или спортзалам.