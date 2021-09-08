"Не дотянем до октября": эпидемиолог предупредил о новой вспышке COVID-19 из-за детей

Социального дистанцирования у детей нет, и власти допустили ошибку, разрешив проводить занятия в очном режиме в школах и вузах.

Украина вряд ли сможет избежать нового локдауна, а жесткие карантинные ограничения могут ввести уже в конце сентября. Об этом рассказал врач-эпидемиолог Алексей Галимский.

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По его словам, Украина близка к "красной" зоне карантина из-за проведения крестных ходов и массовых мероприятий ко Дню Независимости в августе. Галимский также заявил, что власти допустили серьезную ошибку, начав учебный год в очном формате.

"Сделано все с точностью до наоборот, видимо, чтобы вогнать страну в "красную" зону. Есть очень большой риск, что с обвалом мы не дотянем до октября. Рекомендации по вакцинации учителей – это настоящий маразм: если в школьном классе сидит 30 непривитых детей и 1 привитый учитель, учиться можно, а когда в классе сидит 31 непривитый человек, заниматься уже нельзя", — подчеркнул эпидемиолог в интервью журналистам.

Алексей Галимский также раскритиковал норму о 80% вакцинированных преподавателей, при которых учебным заведениям разрешают работать при адаптивном карантине. Эпидемиолог заявил, что коронавирусную инфекцию в школах будут разносить школьники, которые после учебы проедут в общественном транспорте и поиграются под домом на детской площадке.

По словам Галимского, социального дистанцирования у детей нет, поэтому они могут спровоцировать новую волну COVID-19 в стране. Для предотвращения вспышки и самого негативного сценария с локдауном эпидемиолог перечислил важные противоэпидемические мероприятия:

только ученики выпускных классов могут учиться в очном режиме, а всех остальных нужно перевести на дистанционку;

детские сады должны закрыть, а родителям детей до 10 лет нужно выплачивать компенсацию по уходу за чадами, которые не посещают учебные заведения;

для размыва час-пика необходимо организовать рабочие смены у людей по скользящему графику, чтобы они не пересекались;

аптеки и небольшие торговые точки должны работать только через окошко;

закрывать ТРЦ, супермаркеты и рынки не имеет никакого смысла, важно поднимать вопрос о вакцинации обслуживающего персонала;

из-за остановки общественного транспорта пожилые люди не смогут доехать до больниц и получить какой-то уход или лечение. В метро работает вентиляция и вероятность заражения там довольно низкая.

Ранее Фокус сообщал про возможное ужесточение карантина в Украине с 13 сентября. По словам главы МОЗ Виктора Ляшко, на следующей неделе страну могут перевести на желтый уровень эпидемиологической опасности, из-за чего начнут действовать более жесткие карантинные ограничения.

Также Фокус предупреждал, что локдаун в Украине могут ввести в ноябре. Как заверили в МОЗ, если карантин в Украине ужесточат — поблажки получат граждане, которые прошли курс вакцинации от COVID-19.