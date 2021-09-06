Локдаун и "поблажки" вакцинированным: в МОЗ рассказали, что ждать украинцам осенью (видео)

Киев, Черновицкая, Луганская и Херсонская области сейчас не соответствуют показателям для "зеленой" зоны карантина.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в большинстве регионов Украины ухудшается. Об этом в эфире телеканала 1+1 предупредил главный санврач Игорь Кузин.

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В ближайшее время, судя по показателям МОЗ, Украина перейдет на "желтый" уровень эпидемиологической опасности.

Собеседник в общении с замминистра отметил, что на сегодняшний день Киев, Черновицкая, Луганская и Херсонская области не соответствуют показателям для "зеленой" зоны карантина.

"Это определенная тревога (переход в желтую зону — ред.) по поводу того, что количество новых случаев может потенциально расти в скором времени", — заявил Игорь Кузин и предположил, что Украина не избежит локдауна.

По словам главного санврача, "красный" уровень эпидемиологической опасности может быть введен в Украине не раньше ноября. Более того, как рассказал Игорь Кузин, в случае ужесточения карантина вакцинированные граждане получат "поблажки" от властей.

"К бизнесу и людям будут применяться менее жесткие карантинные нормы. Например, бизнес сможет работать, или не будет регулироваться количество людей на один квадратный метр, если мы будем говорить про функционирование спортзалов. Такие нормы будут действовать по отношению к вакцинированным, как обслуживающему персоналу, так и к посетителям. Сейчас разрабатываем такие нормы. Надеюсь, в ближайшее время сможем их обнародовать", — продолжил замглавы Минздрава в эфире телеканала.

[ + – ] Введение локдауна в Украине

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве могут ввести локдаун с 15 сентября. По данным журналистов, Кабмин до указанной даты будет следить за динамикой роста количества зараженных и госпитализированных, после чего примет окончательное решение об ужесточении карантина в Киеве.

Позже Фокус рассказал, что власти Киева опровергли информацию о локдауне с 15 сентября. Ужесточение карантина в Киеве возможно при условии, если столица на фоне увеличения числа зараженных перейдет в желтую или красную зоны карантина.