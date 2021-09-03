Кабмин может ввести локдаун в Киеве с 15 сентября, — СМИ

По информации журналистов, окончательное решение о введении ограничений правительство примет, исходя из динамики роста зараженных коронавирусом.

В Киеве уже 15 сентября могут ввести локдаун из-за увеличения числа больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на осведомленный источник.

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По словам собеседника, жесткие ограничения коснутся, в первую очередь, общественного транспорта в Киеве.

Кабмин до 15 сентября, как рассказывают журналисты, будет следить за динамикой роста зараженными COVID-19 в Киеве и от статистики напрямую зависит, какими именно будут ограничения для населения и бизнеса.

"Всем сказали готовиться на 15 сентября, у них (Кабинета министров — ред.) еще полторы недели до введения, будут следить за динамикой роста количества больных коронавирусом и уже от этой статистики будут решать, насколько жестким будет локдаун. Знаю, что коснется общественного транспорта", — говорится в сообщении УНН.

Журналисты также отметили, что карантинные ограничения в рамках нового локдауна затронут как работу частного сектора (кафе, рестораны, салоны красоты — ред.), так и систему общественного транспорта. Например, поездки в столичном метрополитене могут ограничить через сервис "Киев Цифровой".

По данным КГГА, в Киеве наблюдается тенденция увеличения числа госпитализаций с COVID-19 или подозрением на инфекцию, и новых случаев заражения:

29 августа — 28 госпитализаций / 240 случаев;

30 августа — 24 госпитализации / 148 случаев;

31 августа — 29 госпитализаций / 204 случаев;

1 сентября — 47 госпитализаций / 268 случаев;

2 сентября — 40 госпитализаций / 309 случаев;

3 сентября — 44 госпитализаций / 321 случай.

Помимо этого, в период с 29 по 3 сентября в Киеве от COVID-19 скончались 9 человек.

Ранее Фокус предупреждал, что Украина приближается к прошлогодним коронавирусным показателям. Наихудшие показатели по COVID-19 в Черновицкой области, где за последние 14 дней втрое увеличилось число новых случаев заражений и в два раза больше зафиксировано госпитализаций.

Также Фокус рассказывал, что МОЗ анонсировал возможные карантинные ограничения для украинцев. По словам Игоря Кузина, Украина использует опыт стран Европы, в которых невакцинированным гражданам создают максимальные преграды в доступе к публичным местам. Санврач также предположил, что непривитых украинцев обяжут регулярно сдавать ПЦР-тесты.