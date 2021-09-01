Украина быстро приближается к прошлогодним коронавирусным показателям, – НАН

Самые угрожающие показатели в Черновицкой области — за последние две недели там утроилось количество новых случаев и удвоилось количество госпитализаций.

Сейчас темпы распространения коронавирусной инфекции подобным тем, что были год назад – рост составляет 22% в неделю. Среднее количество новых случаев увеличилось до 1490 человек в день (рост за две недели на 49%), среднее количество смертей – 41 в день (рост за две недели на 67%). Об этом говорится в еженедельном докладе, подготовленном в Национальной академии наук (НАН) Украины

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Наиболее угрожающая ситуация сложилась в Черновицкой области, где зафиксирована самая высокая заболеваемость и стремительные темпы ее роста.

Количество положительных тестов за последние две недели в целом по стране утроилось, а число госпитализаций – удвоилось.

Летальность пока остается близкой к 3%.

Количество активных инфицированных (тех, кто еще не выздоровели) сейчас составляет 24 576, что соответствует аналогичному показателю за начало августа 2020 года.

Начиная с июля, показатели эпидемической динамики напоминают значения 2020 года. При этом количество летальных случаев практически равно прошлогоднему, но болезнь выявляют пока в 1,5 раза меньше, чем год назад (при этом средний возраст больных выше), а положительных ПЦР-тестов – вдвое меньше.

Однако рост позитивности тестов ускорился до 7% в 7-дневном усреднении.

Сохраняется тенденция высокой заболеваемости среди молодежи. Среди госпитализаций более 5% приходятся на детей и около 10% – на лиц в возрасте 18-34 года.

Для Украины в целом прогнозируются такие числовые показатели:

на 7 сентября

количество новых случаев за день – 1571-2178 при среднем значении 1742;

количество новых летальных случаев – 36-70 при среднем значении 53.

на 14 сентября

количество новых случаев за день – 1363-3502 при среднем значении 2300;

количество новых летальных случаев – 45-89 при среднем значении 67.

Напомним, в Украине 31 августа зафиксировано 2 075 новых случаев коронавируса. Госпитализированы 874 человека (сутки назад 470), умерли – 44 (51).

Минздрав не планирует вводить обязательную вакцинацию для учителей в Украине. Cейчас ведут просветительскую работу среди педагогов, чтобы стимулировать их добровольно пройти иммунизацию от коронавирусной инфекции.