Статистика коронавируса на 1 сентября: 2075 новых случаев COVID-19, 874 госпитализации
За минувшие сутки резко выросло число как новых случаев, так и госпитализаций. Киев сохраняет лидерство по заболеваемости.
В Украине за сутки 31 августа зафиксировано 2 075 новых случаев коронавируса. Среди заболевших есть 153 ребенка и 52 медработника. Такие данные приводит Минздрав.
Данные за минувшие сутки, 31 августа:
- госпитализированы 874 (сутки назад 470) человека;
- умерли – 44 (51);
- проведено тестирований – 63 401 (методом ПЦР – 28 140, методом ИФА – 8 159, исследований экспресс-тестами на антиген – 27 102).
За все время пандемии в Украине:
- заболели 2 288 371 человек;
- умерли – 53 833;
- проведено ПЦР-тестов – 12 008 463.
За 31 августа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:
- Киев – 268;
- Харьковская обл. – 177;
- Донецкая обл. – 139;
- Черновицкая обл. – 128;
- Львовская – 121.
Статистика госпитализаций за последние дни:
- 22 августа – 425;
- 23 августа – 410;
- 24 августа – 682;
- 25 августа – 464;
- 26 августа – 868;
- 27 августа – 708;
- 28 августа – 772;
- 29 августа – 583;
- 30 августа – 470;
- 31 августа – 874.
За минувшие сутки 157 049 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 54 355 человек, вторую – 102 694 человека.
С начала кампании привиты 5 413 772 человек, из них получили две дозы – 3 825 401 человек. Всего сделано 9 239 171 прививка.
Напомним, в ЮАР сообщили, что на территории страны появился новый штамм коронавируса "C.1.2", имеющий повышенную степень мутации. Он уже успел распространиться по другим странам Африки и мира.
В августе американские ученые выявили новый вариант "Йота" B.1.526, способный увеличить уровень смертности на 62-82% среди пожилых людей по сравнению с предыдущими вариантами.