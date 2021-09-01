Статистика коронавируса на 1 сентября: 2075 новых случаев COVID-19, 874 госпитализации

За минувшие сутки резко выросло число как новых случаев, так и госпитализаций. Киев сохраняет лидерство по заболеваемости.

В Украине за сутки 31 августа зафиксировано 2 075 новых случаев коронавируса. Среди заболевших есть 153 ребенка и 52 медработника. Такие данные приводит Минздрав.

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Данные за минувшие сутки, 31 августа:

госпитализированы 874 (сутки назад 470) человека;

умерли – 44 (51);

проведено тестирований – 63 401 (методом ПЦР – 28 140, методом ИФА – 8 159, исследований экспресс-тестами на антиген – 27 102).

За все время пандемии в Украине:

заболели 2 288 371 человек;

умерли – 53 833;

проведено ПЦР-тестов – 12 008 463.

За 31 августа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:

Киев – 268;

Харьковская обл. – 177;

Донецкая обл. – 139;

Черновицкая обл. – 128;

Львовская – 121.

Статистика госпитализаций за последние дни:

22 августа – 425;

23 августа – 410;

24 августа – 682;

25 августа – 464;

26 августа – 868;

27 августа – 708;

28 августа – 772;

29 августа – 583;

30 августа – 470;

31 августа – 874.

За минувшие сутки 157 049 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 54 355 человек, вторую – 102 694 человека.

С начала кампании привиты 5 413 772 человек, из них получили две дозы – 3 825 401 человек. Всего сделано 9 239 171 прививка.

Напомним, в ЮАР сообщили, что на территории страны появился новый штамм коронавируса "C.1.2", имеющий повышенную степень мутации. Он уже успел распространиться по другим странам Африки и мира.

В августе американские ученые выявили новый вариант "Йота" B.1.526, способный увеличить уровень смертности на 62-82% среди пожилых людей по сравнению с предыдущими вариантами.