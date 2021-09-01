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Статистика коронавірусу станом на 1 вересня: 2 075 нових випадків COVID-19, 874 госпіталізацій

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коронавірус, лікарня, лікарі, фото

За минулу добу різко зросла кількість як нових випадків, так і госпіталізацій. Київ зберігає лідерство із захворюваності.

В Україні за добу 31 серпня зафіксовані 2 075 нових випадків коронавірусу. Серед хворих є 153 дитини і 52 медпрацівники. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

Дані за минулу добу, 31 серпня:

  • госпіталізовані — 874 (добу тому 470) людини;
  • померли — 44 (51);
  • проведено тестувань — 63 401 (методом ПЛР — 28 140, методом ІФА — 8 159, досліджень швидкими тестами на антиген — 27 102).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли — 2 288 371 особа;
  • померли — 53 833;
  • проведено ПЛР-тестів — 12 008 463.

За 31 серпня найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована:

  • Київ — 268;
  • Харківська обл. — 177;
  • Донецька обл. — 139;
  • Чернівецька обл. — 128;
  • Львівська обл. — 121.

Статистика госпіталізацій за останні дні:

  • 22 серпня — 425;
  • 23 серпня — 410;
  • 24 серпня — 682;
  • 25 серпня — 464;
  • 26 серпня — 868;
  • 27 серпня — 708;
  • 28 серпня — 772;
  • 29 серпня — 583;
  • 30 серпня — 470;
  • 31 серпня — 874.

За минулу добу 157 049 осіб вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 54 355 осіб, другу — 102 694 людини.

З початку кампанії щеплені 5 413 772 осіб, із них отримали дві дози — 3 825 401 особа. Усього зроблено 9 239 171 щеплень.

Нагадаємо, в ПАР повідомили, що на території країни з'явився новий штам коронавірусу "C.1.2", що має підвищений ступінь мутації. Він уже встиг поширитися по інших країнах Африки та світу.

У серпні американські вчені зафіксували новий варіант "Йота" B.1.526, здатний збільшити рівень смертності на 62-82% серед літніх людей порівняно з попередніми варіантами.