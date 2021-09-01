Статистика коронавірусу станом на 1 вересня: 2 075 нових випадків COVID-19, 874 госпіталізацій

За минулу добу різко зросла кількість як нових випадків, так і госпіталізацій. Київ зберігає лідерство із захворюваності.

В Україні за добу 31 серпня зафіксовані 2 075 нових випадків коронавірусу. Серед хворих є 153 дитини і 52 медпрацівники. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Дані за минулу добу, 31 серпня:

госпіталізовані — 874 (добу тому 470) людини;

померли — 44 (51);

проведено тестувань — 63 401 (методом ПЛР — 28 140, методом ІФА — 8 159, досліджень швидкими тестами на антиген — 27 102).

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 2 288 371 особа;

померли — 53 833;

проведено ПЛР-тестів — 12 008 463.

За 31 серпня найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована:

Київ — 268;

Харківська обл. — 177;

Донецька обл. — 139;

Чернівецька обл. — 128;

Львівська обл. — 121.

Статистика госпіталізацій за останні дні:

22 серпня — 425;

23 серпня — 410;

24 серпня — 682;

25 серпня — 464;

26 серпня — 868;

27 серпня — 708;

28 серпня — 772;

29 серпня — 583;

30 серпня — 470;

31 серпня — 874.

За минулу добу 157 049 осіб вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 54 355 осіб, другу — 102 694 людини.

З початку кампанії щеплені 5 413 772 осіб, із них отримали дві дози — 3 825 401 особа. Усього зроблено 9 239 171 щеплень.

Нагадаємо, в ПАР повідомили, що на території країни з'явився новий штам коронавірусу "C.1.2", що має підвищений ступінь мутації. Він уже встиг поширитися по інших країнах Африки та світу.

У серпні американські вчені зафіксували новий варіант "Йота" B.1.526, здатний збільшити рівень смертності на 62-82% серед літніх людей порівняно з попередніми варіантами.