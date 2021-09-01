Україна швидко наближається до торішніх коронавірусних показників, — НАН

Найзагрозливіші показники в Чернівецькій області — за останні два тижні там потроїлася кількість нових випадків і подвоїлася кількість госпіталізацій.

Зараз темпи поширення коронавірусної інфекції подібні до тих, що були рік тому — зростання становить 22% за тиждень. Середня кількість нових випадків збільшилася до 1490 осіб в день (зростання за два тижні на 49%), середня кількість смертей — 41 в день (зростання за два тижні на 67%). Про це йдеться в щотижневій доповіді, підготовленій в Національній академії наук (НАН) України

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Найзагрозливіша ситуація склалася в Чернівецькій області, де зафіксована найвища захворюваність і стрімкі темпи її зростання.

Кількість позитивних тестів за останні два тижні в цілому по країні потроїлася, а число госпіталізацій — подвоїлося.

Летальність поки залишається близькою до 3%.

Кількість активних інфікованих (тих, хто ще не одужали) зараз становить 24 576, що відповідає аналогічному показнику за початок серпня 2020 року.

Починаючи з липня, показники епідемічної динаміки нагадують значення 2020 року. При цьому кількість летальних випадків практично дорівнює торішній, але хворобу виявляють поки в 1,5 рази менше, ніж рік тому (при цьому середній вік хворих вищий), а позитивних ПЛР-тестів — удвічі менше.

Однак зростання позитивності тестів прискорився в середньому до 7% в 7-денному.

Зберігається тенденція високої захворюваності серед молоді. Серед госпіталізацій більше 5% припадають на дітей і близько 10% — на осіб у віці 18-34 роки.

Для України в цілому прогнозують такі числові показники:

на 7 вересня

кількість нових випадків за день — 1571-2178 при середньому значенні 1742;

кількість нових летальних випадків — 36-70 при середньому значенні 53.

на 14 вересня

кількість нових випадків за день — 1363-3502 при середньому значенні 2300;

кількість нових летальних випадків — 45-89 при середньому значенні 67.

Нагадаємо, в Україні 31 серпня зафіксовано 2 075 нових випадків коронавірусу. Госпіталізовано 874 особи (добу тому 470), померли — 44 (51).

МОЗ не планує вводити обов'язкову вакцинацію для вчителів в Україні. Cейчас ведуть просвітницьку роботу серед педагогів, щоб стимулювати їх добровільно пройти імунізацію від коронавірусної інфекції.