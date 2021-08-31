МОЗ пообіцяло не вводити примусову вакцинацію вчителів від COVID-19

Педагоги перебувають в групі ризику, оскільки щодня контактують з великою кількістю людей і можуть заразитися COVID-19.

МОЗ не планує вводити обов'язкову вакцинацію для вчителів в Україні. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 розповів спікер профільного міністерства Роман Борщ.

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За його словами, зараз влада організувала просвітницьку роботу серед педагогів, щоб стимулювати їх пройти імунізацію від коронавірусної інфекції.

Роман Борщ відразу попередив, що МОЗ не вводитиме обов'язкову вакцинацію серед українських вчителів, хоча вони знаходяться в групі ризику через контакт з великою кількістю людей і можуть заразитися COVID-19.

Разом з цим, спікер МОЗ нагадав, що навчальні заклади у жовтій або помаранчевій зонах карантину зможуть працювати в очному режимі за умови, якщо вакцинацію від COVID-19 пройшло 80% педагогів.

"Це один з перших заходів, які повинні стимулювати вчителів і працівників освіти щепитися і таким чином уберегти себе, своїх рідних, колег, і забезпечити таким чином очне навчання", — продовжив Борщ в ефірі телеканалу.

Станом на кінець серпня, як розповідає Роман Борщ, в Україні зроблено 890 тисяч щеплень співробітникам сфери освіти. Підсумовуючи, спікер профільного міністерства нагадав, що постанові Кабміну сказано, за яких умов можуть працювати навчальні заклади.

Раніше Фокус повідомляв, що навчальний рік в Україні почнеться за планом. На кінець серпня повністю вакциновані від коронавірусу 29% колективів шкіл (185 тис. осіб), і навчальні заклади почнуть роботу у звичному режимі: з масочним режимом і дотриманням соціальної дистанції.

Також Фокус у своїй статті розбирався, як працюватимуть школи з 1 вересня і яких нововведень чекати співробітникам освітньої сфери.