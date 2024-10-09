Військовий облік 17-річних юнаків: в ТЦК розповіли, коли потрібно приписатися

Основна приписка проводиться з листопада по грудень. Як правило, списки юнаків надають "військкоматам" навчальні заклади.

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В Україні юнаки віком від настання 17 років повинні стати на первинний військовий облік, приписавшись до призовної дільниці, які працюють у всіх районних територіальних центрах комплектування та соцпідтримки (ТЦК). Про це, як пише "Главред", нагадав керівник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК і СП Сергій Монукало.

За його словами, в основному, списки цих юнаків надають навчальні заклади. Й з листопада по грудень проводиться основна приписка, під час якої юнаки проходять військово-лікарську комісію, після чого їм виписується приписне свідоцтво. Дані з цього документу потім вноситимуться до бази військовозобов'язаних "Оберіг".

"Це перша стадія до підготовки призовника, яким він є з 18 до 25 років і який раніше підлягав призову на строкову службу", — пояснив представник ТЦК, додавши, що строкову службу призупинили у зв'язку з впровадженням воєнного стану.

Вже після 25 років юнаки автоматично подаються на облік військовозобов'язаних.

Але якщо людина у зв'язку з об'єктивними причинами була відсутня, то протягом року проводиться "доприписка". Якщо ж цього не зробити у визначений період, зауважив Сергій Монукало, то це вважається порушенням правил військового обліку, за що передбачений штраф.

Нагадаємо, 23 вересня народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про директиву, згідно з якою мобілізація можлива лише чоловіків з 25 до 49 років.

25 вересня командування Сухопутних військ заявило, що уточнило деякі питання щодо призову за мобілізацією військовозобов'язаних громадян окремих категорій.