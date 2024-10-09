Военный учет 17-летних юношей: в ТЦК рассказали, когда нужно приписаться

Основная приписка проводится с ноября по декабрь. Как правило, списки юношей предоставляют "военкоматам" учебные заведения.

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В Украине юноши в возрасте от наступления 17 лет должны стать на первичный воинский учет, приписавшись к призывному участку, которые работают во всех районных территориальных центрах комплектования и соцподдержки (ТЦК). Об этом, как пишет "Главред", напомнил руководитель сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало.

По его словам, в основном, списки этих юношей предоставляют учебные заведения. И с ноября по декабрь проводится основная приписка, во время которой юноши проходят военно-врачебную комиссию, после чего им выписывается приписное свидетельство. Данные из этого документа затем будут вноситься в базу военнообязанных "Оберег".

"Это первая стадия к подготовке призывника, которым он является с 18 до 25 лет и который ранее подлежал призыву на срочную службу", — пояснил представитель ТЦК, добавив, что срочную службу приостановили в связи с введением военного положения.

Уже после 25 лет юноши автоматически подаются на учет военнообязанных.

Но если человек в связи с объективными причинами отсутствовал, то в течение года проводится "доприписка". Если же этого не сделать в определенный период, отметил Сергей Монукало, то это считается нарушением правил воинского учета, за что предусмотрен штраф.

Напомним, 23 сентября народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о директиве, согласно которой мобилизация возможна только мужчин с 25 до 49 лет.

25 сентября командование Сухопутных войск заявило, что уточнило некоторые вопросы относительно призыва по мобилизации военнообязанных граждан отдельных категорий.