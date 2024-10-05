Некоторых студентов мобилизуют в ВСУ в октябре: кого это касается

Во время каникул отсрочку имеют только те студенты, которые переходят с одного курса на другой. Тогда как во время перерыва между семестрами лицо, поступающее на высший уровень через вступительную кампанию, может быть призвано в армию.

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Большинство студентов может рассчитывать на отсрочку от призыва, однако все же некоторых из них могут мобилизовать. Подробнее об этом рассказывает УНИАН.

Кого не мобилизуют в ВСУ

Адвокаты Камышев Евгений и Руслан Мельник заявили, что студенты могут иметь отсрочку, если получают первое высшее образование, учатся на дневной или дуальной форме. Кроме этого, мобилизации не подлежат ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты. Тогда как форма обучения (бюджет или контракт) для получения отсрочки не играет никакого значения.

После поступления в университет нужно подать в ТЦК справку из деканата учебного заведения. Без документа ТЦК не продлит отсрочку на новый учебный год.

Также от призыва освобождаются научные и научно-педагогические работники вузов, техникумов, колледжей, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень. Педагоги ПТУ могут получить отсрочку, если работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Кому из студентов могут вручить повестку

Повестку могут вручить студентам, которые:

учатся на вечерней или заочной форме;

получают не первое высшее образование;

получают образование, ниже имеющегося;

не проходят общевойсковую подготовку, ведь таких лиц исключают из университета.

Во время каникул у студентов сохраняется отсрочка, если те переходят с одного курса на другой. Однако, если лицо поступает на высший уровень через вступительную кампанию, то во время перерыва между семестрами оно не считается студентом, а потому может быть призвано в армию.

Напомним, и.о. заместителя начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП подполковник Андрей Мороз заявил, что украинцы с отсрочкой должны быть готовы к тому, что те могут оказаться на службе в ВСУ. По его словам, армия постоянно нуждается в пополнении.

Ранее заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что в "Резерв+" запустят три формы отсрочки от призыва. Речь идет об отсрочках для студентов, лиц с инвалидностью и многодетных родителей.