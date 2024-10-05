Деяких студентів мобілізують до ЗСУ в жовтні: кого це стосується

Під час канікул відстрочку мають лише ті студенти, які переходять з одного курсу на інший. Тоді як під час перерви між семестрами особа, яка вступає на вищий рівень через вступну кампанію, може бути призвана до армії.

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Більшість студентів може розраховувати на відстрочку від призову, проте все ж деяких з них можуть мобілізувати. Детальніше про це розповідає УНІАН.

Кого не мобілізують до ЗСУ

Адвокати Камишев Євген та Руслан Мельнік заявили, що студенти можуть мати відстрочку, якщо отримують першу вищу освіту, навчаються на денній чи дуальній формі. Крім цього, мобілізації не підлягають асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти. Тоді як форма навчання (бюджет чи контракт) для отримання відстрочки не відіграє ніякого значення.

Після вступу до університету потрібно подати до ТЦК довідку з деканату навчального закладу. Без документа ТЦК не продовжить відстрочку на новий навчальний рік.

Також від призову звільняються наукові та науково-педагогічні працівники ВНЗ, технікумів, коледжів, наукових установ та організацій, що мають науковий ступінь. Педагоги ПТУ можуть отримати відстрочку, якщо працюють за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

Кому зі студентів можуть вручити повістку

Повістку можуть вручити студентам, які:

навчаються на вечірній чи заочній формі;

здобувають не першу вищу освіту;

здобувають освіту, нижчу за наявну;

не проходять загальновійськову підготовку, адже таких осіб виключають з університету.

Під час канікул у студентів зберігається відстрочка, якщо ті переходять з одного курсу на інший. Проте, якщо особа вступає на вищий рівень через вступну кампанію, то під час перерви між семестрами вона не вважається студентом, а тому може бути призвана до армії.

Нагадаємо, т.в.о. заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК та СП підполковник Андрій Мороз заявив, що українці з відстрочкою повинні бути готові до того, що ті можуть опинитися на службі в ЗСУ. За його словами, армія постійно потребує поповнення.

Раніше заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що в "Резерв+" запустять три форми відстрочки від призову. Йдеться про відстрочки для студентів, осіб з інвалідністю та багатодітних батьків.