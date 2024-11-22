"Прилетіло 3 мікроавтобуси": на Закарпатті працівники ліцею почубилися з батьками учнів (відео)

Причиною бійки став конфлікт між учнями. Один із них образив дівчат, а інший заступився, через що між опонентами виникла сварка.

У місті Свалява в Закарпатської області сталася бійка між батьками учнів професійного будівельного ліцею та викладачами. Про це повідомляє місцеве видання "Мukachevo.net".

Причиною бійки став конфлікт між учнями. Один із них образив дівчат, а інший заступився, через що між опонентами виникла сварка. Далі до неї доєдналися батьки кривдника дівчат, які приїхали на місце за його вимогою з групою підтримки, та вчителі, які вступилися за іншого хлопця. За попередньою інформацією, троє працівників ліцею отримали легкі тілесні ушкодження.

Що розповідають викладачі Свалявського професійного будівельного ліцею

За словами викладачів Свалявського професійного будівельного ліцею, їх атакувала група громадян ромської національності, які приїхали до закладу на мікроавтобусах і побили одного з учнів та накинулися на педагогів, які за нього заступилися.

"Спочатку один з учнів ліцею заступився за дівчат тому, що їх принижував інший учень ромської національності, між ними почався конфлікт. Після того той подзвонив татові, тато прийшов і побив учня, який заступався за дівчат. Згодом прилетіло ще 3 мікроавтобуси з ромами і побили працівників ліцею, вчителів, повибивали вікна у закладі, одна вчителька отримала струс мозку, інша — отримала травми та гематоми (синяки), потім ще знайшли маму учня який заступався за дівчат і їй повисмикували волосся", — розповів один із вчителів.

Що кажуть у поліції

У поліції Закарпатської області повідомили, що внаслідок конфлікту постраждали три працівники ліцею. Вони проходять судово-медичну експертизу. Легкі тілесні ушкодження діагностовано у трьох працівників ліцею.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 "Хуліганство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що раніше на Волині місцеві побилися з ВПО через російську попсу. Очевидці стверджують, що сусіди кілька разів просили змінити музику і припинити шум, але нові жителі ігнорували усі прохання. Через це словесна перепалка переросла в бійку.