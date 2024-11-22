"Прилетело 3 микроавтобуса": на Закарпатье работники лицея подрались с родителями учеников (видео)

Причиной драки стал конфликт между учениками. Один из них оскорбил девушек, а другой вступился, из-за чего между оппонентами возникла ссора.

В городе Свалява в Закарпатской области произошла драка между родителями учеников профессионального строительного лицея и преподавателями. Об этом сообщает местное издание "Мцкасһеѵо.net".

Причиной драки стал конфликт между учениками. Один из них оскорбил девушек, а другой вступился, из-за чего между оппонентами возникла ссора. Далее к ней присоединились родители обидчика девушек, которые приехали на место по его требованию с группой поддержки, и учителя, которые вступились за другого парня. По предварительной информации, трое работников лицея получили легкие телесные повреждения.

Что рассказывают преподаватели Свалявского профессионального строительного лицея

По словам преподавателей Свалявского профессионального строительного лицея, их атаковала группа граждан ромской национальности, которые приехали в заведение на микроавтобусах и избили одного из учеников и набросились на педагогов, которые за него вступились.

"Сначала один из учеников лицея вступился за девушек потому, что их унижал другой ученик ромской национальности, между ними начался конфликт. После того тот позвонил папе, папа пришел и избил ученика, который заступался за девушек. Впоследствии прилетело еще 3 микроавтобуса с ромами и избили работников лицея, учителей, повыбивали окна в заведении, один учитель-женщина получила сотрясение мозга, другая — получила травмы и гематомы (синяки), потом еще нашли маму ученика который заступался за девушек и ей повыдергивали волосы", — рассказал один из учителей.

Что говорят в полиции

В полиции Закарпатской области сообщили, что в результате конфликта пострадали три работника лицея. Они проходят судебно-медицинскую экспертизу. Легкие телесные повреждения диагностированы у трех работников лицея.

В полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст. 296 "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что ранее на Волыни местные подрались с ВПЛ из-за русской попсы. Очевидцы утверждают, что соседи несколько раз просили сменить музыку и прекратить шум, но новые жители игнорировали все просьбы. Из-за этого словесная перепалка переросла в драку.