Слышали "идите на": на Волыни местные подрались с ВПЛ из-за русской попсы, — соцсети (видео)
Очевидцы утверждают, что соседи несколько раз просили сменить музыку и прекратить шум, но новые жители игнорировали все просьбы. Из-за этого словесная перепалка переросла в драку. В полиции подтвердили факт конфликта, но не уточнили, что одной из сторон были переселенцы.
В городе Ковель Волынской области местные жители поконфликтовали с переселенцами. Напряженная ситуация возникла из-за громкой музыки и русских песен. Об этом пишут "Волынские Новости".
Инцидент произошел 5 мая в Ковеле на улице Драгоманова. До этого внутренне перемещенным лицам вручили ключи от квартир. Они якобы решили отпраздновать это событие по месту жительства.Важно
По словам очевидцев, соседи несколько раз просили сменить музыку и прекратить шум, но новые жители игнорировали все просьбы. Из-за этого словесная перепалка переросла в драку.
"Пасха. Весь день возле дома, где недавно ВПЛ вручали ключи от квартир, движ и гремит русская музыка. Соседи несколько раз просили сменить музыку и прекратить шум. Результата — ноль. Единственное, что услышали от гостей нашего города, — это приветливое "идите на" и "нам по". В городе почти ежедневно миссия "На щите". Потери. А тут караоке и дискотека с русской попсой. Приехали наши ребята объяснить, что это ненормально. Реакцию вы видите сами", — сообщила ковельчанка.
В полиции заявили, что во время конфликта их на место происшествия не вызывали. Они обнаружили видео конфликта во время мониторинга соцсети и сами приехали поговорить с участниками драки.
"Это недопустимо, потому что таким образом еще больше разжигается вражда между людьми, а сейчас и так сложный период, война. Если вы видите намеки на конфликт или другая сторона не реагирует, пожалуйста, звоните на линию 102, приедет наряд полиции и поможет урегулировать конфликт", — отметила заведующая сектором коммуникации волынской полиции Ольга Бузулук.
Сведения были внесены в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан. Одна из участниц конфликта написала заявление на другую о получении легких телесных повреждений.
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