Слышали "идите на": на Волыни местные подрались с ВПЛ из-за русской попсы, — соцсети (видео)

Очевидцы утверждают, что соседи несколько раз просили сменить музыку и прекратить шум, но новые жители игнорировали все просьбы. Из-за этого словесная перепалка переросла в драку. В полиции подтвердили факт конфликта, но не уточнили, что одной из сторон были переселенцы.

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В городе Ковель Волынской области местные жители поконфликтовали с переселенцами. Напряженная ситуация возникла из-за громкой музыки и русских песен. Об этом пишут "Волынские Новости".

Инцидент произошел 5 мая в Ковеле на улице Драгоманова. До этого внутренне перемещенным лицам вручили ключи от квартир. Они якобы решили отпраздновать это событие по месту жительства.

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По словам очевидцев, соседи несколько раз просили сменить музыку и прекратить шум, но новые жители игнорировали все просьбы. Из-за этого словесная перепалка переросла в драку.

"Пасха. Весь день возле дома, где недавно ВПЛ вручали ключи от квартир, движ и гремит русская музыка. Соседи несколько раз просили сменить музыку и прекратить шум. Результата — ноль. Единственное, что услышали от гостей нашего города, — это приветливое "идите на" и "нам по". В городе почти ежедневно миссия "На щите". Потери. А тут караоке и дискотека с русской попсой. Приехали наши ребята объяснить, что это ненормально. Реакцию вы видите сами", — сообщила ковельчанка.

В полиции заявили, что во время конфликта их на место происшествия не вызывали. Они обнаружили видео конфликта во время мониторинга соцсети и сами приехали поговорить с участниками драки.

"Это недопустимо, потому что таким образом еще больше разжигается вражда между людьми, а сейчас и так сложный период, война. Если вы видите намеки на конфликт или другая сторона не реагирует, пожалуйста, звоните на линию 102, приедет наряд полиции и поможет урегулировать конфликт", — отметила заведующая сектором коммуникации волынской полиции Ольга Бузулук.

Сведения были внесены в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан. Одна из участниц конфликта написала заявление на другую о получении легких телесных повреждений.

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