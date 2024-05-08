Вступна кампанія-2024: в Міносвіти назвали найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів

За словами Михайла Винницького, після перемоги у війні Україна потребуватиме фахівців інженерних спеціальностей, тому держава сподівається, що попит на ці професії зростатиме.

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Найбільш популярними спеціальностями, на які у 2024 році подають документи для вступу українські абітурієнти, є право, менеджмент та економіка. Про це в етері національного телемарафону заявив заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький.

Винницький уточнив, що кожного року все більше вступників прагнуть здобути освіту за напрямом психологія та комп'ютерні науки. Водночас є професії, попит на які не такий великий.

"Зараз МОН працює над тим, аби підвищити популярність таких базових спеціальностей як фізика, хімія, біологія", — сказав Винницький.

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Він наголосив, що для Міністерства освіти дуже важливо, аби саме природничі науки та відповідні професії набували популярності та розвивалися.

Посадовець також зазначив, що після закінчення російсько-української війни державі знадобляться інженерні спеціальності, тому МОН сподівається, що попит на ці професії зростатиме.

Крім того, Михайло Винницький повідомив, що для складання єдиного вступного іспиту в магістратуру та аспірантуру цьогоріч зареєструються від 80 до 90 тисяч вступників.

За його словами, за декілька годин у перший день реєстрації на вступні іспити в магістратуру та аспірантуру було подано майже 400 заявок.

Нагадаємо, 15 квітня Михайло Винницький заявив, що школи Харкова, Одеси, Запоріжжя, Дніпра та Миколаєва мають перейти на очне навчання, щоб діти не мали проблем із соціалізацією у майбутньому.

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