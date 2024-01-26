Вступ у виші у 2024 році: у МОН розповіли, коли та як проходитиме НМТ (інфографіка)

Українські вступники складатимуть чотири предмети, один з яких буде на вибір. Загалом тестування триватиме чотири години — без урахування перерви.

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В Україні триває підготовка до вступної кампанії 2024 року. Міністерство освіти й науки України затвердило дати цьогорічного національного мультипредметного тесту (НМТ). Про це відомо з публікації пресслужби.

Українські вступники складатимуть іспит з чотирьох предметів. Три з них вже визначені, ще один кожен обиратиме для себе сам.

Обов’язковими предметами будуть такі:

українська мова;

математика;

історія України.

Додатковими предметами (на вибір) будуть такі:

українська література;

англійська мова;

іспанська мова;

німецька мова;

французька мова;

біологія;

географія;

фізика;

хімія.

Основна та додаткова сесії НМТ-2024 проходитимуть з 14 травня до 19 липня. Вступники складатимуть іспит з усіх чотирьох предметів за один день.

Перший етап триватиме 120 хвилин, і за цей час учасники НМТ проходитимуть перевірку знання з української мови й математики. Після цього зроблять перерву на 20 хвилин. Після відпочинку почнеться другий етап, який також триватиме дві години. За цей час вступники проходитимуть тести з історії України та предмету на вибір.

Інфографіка Міносвіти щодо НМТ-2024 Фото: МОН Інфографіка Міносвіти щодо НМТ-2024 Фото: МОН

Нагадаємо, в Українському центрі оцінювання якості освіти пояснювали, що знати для складання НМТ усю історію України не потрібно. Завдання стосуватимуться лише періоду з XVI століття і до тепер.

У МОН заявляли, що мешканці тимчасово окупованих територій зможуть скласти цього року НМТ за співбесідою. Також особливі умови обіцяли для українців, які виїхали за кордон. Для них мають створити спеціальні тестові центри.