Деякі випускники можуть не складати НМТ-2024: що відомо (відео)

Випускники, які не збираються до українського вищого навчального закладу, можуть не проходити Національний мультипредметний тест (НМТ).

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Результати тестування НМТ-2024 будуть потрібні тільки тим абітурієнтам, які хочуть вступити до бакалаврату чи магістратури у сферах медицини, фармації та ветеринарії. Про це розповів заступник міністра освіти Михайло Вінницький в ефірі Ukraine Media Centre.

Він наголосив, що перелік спеціальностей, для вступу на які буде достатньо результатів творчих конкурсів, визначатимуться у Порядку прийому на навчання на здобуття вищої освіти у 2024 році, яке згодом має затвердити Міністерство освіти і науки.

Вінницький підтвердив, що через створеннях безпекових умов НМТ проходитиме онлайн і не за один день. І підкреслив, що саме цей фактор є відповіддю на запитання, чому це не зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), яке раніше було впроваджено в Україні.

Заступник міністра окремо зупинився на проблемах випускників, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Вони, так само як торік, зможуть пройти НМТ за співбесідою.

"У нас працюють два центри: "Крим — Україна" і "Донбас — Україна", які намагаються робити можливим вступ випускників до українських вишів. Проте, на жаль, у цьому році не всі абітурієнти мали змогу фізично дістатися до місць навчання", — зауважив він.

Особливими будуть умови і для випускників, які перебувають за кордоном.

"Для них будуть створені спеціальні тестові центри, проте ті учні, які не збираються до українських вишів, можуть не складати НМТ", — підкреслив Вінницький.

Він також особливо відзначив, що випускники, які мають можливість вступати до іноземних вищих навчальних закладів, все ж таки масово проходять НМТ.

"Цього року понад 20 тисяч потенційних вступників писали НМТ, перебуваючи за кордоном. Для нас це предмет гордості, оскільки свідчить про підтвердження якості української освіти, яка через певні стереотипи нібито вважається неконкурентною", — відзначив заступник міністра.

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НМТ в Україні: хто та як може оскаржити результати тестування

Щодо конкретних дат реєстрації на НМТ і графіка проведення тестів, то вони поки що невідомі. Єдине, що можна сказати — реєстрація на НМТ-2024 однозначно почнеться раніше.

Нагадаємо, що НМТ-2024 складатиметься з трьох обов’язкових предметів та одного на вибір. До списку предметів на вибір цього року додали ще окремо українську літературу та географію, тож учні зможуть обрати той напрям, який їх найбільше цікавить для майбутньої спеціалізації.

Фокус повідомляв, хто зі студентів підлягає призову, а хто має право на виїзд. Наразі не всі військовозобов'язані студенти в Україні можуть виїхати за кордон, оскільки це потрібно підтвердити документами з іноземних вищих навчальних закладів.