Некоторые выпускники могут не сдавать НМТ-2024: что известно (видео)

Выпускники, которые не собираются в украинское высшее учебное заведение, могут не проходить Национальный мультипредметный тест (НМТ).

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Результаты тестирования НМТ-2024 будут нужны только тем абитуриентам, которые хотят поступить в бакалаврат или магистратуру в сферах медицины, фармации и ветеринарии. Об этом рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий в эфире Ukraine Media Centre.

Он отметил, что перечень специальностей, для поступления на которые достаточно результатов творческих конкурсов, будут определяться в Порядке приема на обучение на получение высшего образования в 2024 году, которое впоследствии должно утвердить Министерство образования и науки.

Винницкий подтвердил, что из-за создания безопасных условий НМТ будет проходить онлайн и не за один день. И подчеркнул, что именно этот фактор является ответом на вопрос, почему это не внешнее независимое оценивание (ВНО), которое ранее было внедрено в Украине.

Заместитель министра отдельно остановился на проблемах выпускников, которые живут на временно оккупированных территориях. Они, так же как в прошлом году, смогут пройти НМТ по собеседованию.

"У нас работают два центра: "Крым — Украина" и "Донбасс — Украина", которые пытаются сделать возможным поступление выпускников в украинские вузы. Однако, к сожалению, в этом году не все абитуриенты имели возможность физически добраться до мест обучения", — отметил он.

Особыми будут условия и для выпускников, которые находятся за рубежом.

"Для них будут созданы специальные тестовые центры, однако те ученики, которые не собираются в украинские вузы, могут не сдавать НМТ", — подчеркнул Винницкий.

Он также особо отметил, что выпускники, которые имеют возможность поступать в иностранные высшие учебные заведения, все же массово проходят НМТ.

"В этом году более 20 тысяч потенциальных абитуриентов писали НМТ, находясь за границей. Для нас это предмет гордости, поскольку свидетельствует о подтверждении качества украинского образования, которое из-за определенных стереотипов якобы считается неконкурентным", — отметил заместитель министра.

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Что касается конкретных дат регистрации на НМТ и графика проведения тестов, то они пока неизвестны. Единственное, что можно сказать — регистрация на НМТ-2024 однозначно начнется раньше.

Напомним, что НМТ-2024 будет состоять из трех обязательных предметов и одного на выбор. В список предметов на выбор в этом году добавили еще отдельно украинскую литературу и географию, поэтому ученики смогут выбрать то направление, которое их больше всего интересует для будущей специализации.

Фокус сообщал, кто из студентов подлежит призыву, а кто имеет право на выезд. Сейчас не все военнообязанные студенты в Украине могут выехать за границу, поскольку это нужно подтвердить документами из иностранных высших учебных заведений.