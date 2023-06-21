НМТ в Украине: кто и как может обжаловать результаты тестирования

В соответствии с Порядком проведения экзамена, апелляция результатов в этом году не предусмотрена, однако в некоторых случаях абитуриенты могут подать заявление.

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В Украине подходит к концу основная сессия национального мультипредметного теста в 2023 году, который последние 2 года используется вместо ВНО для выпускников. Как это часто бывает, не все согласны с результатами экзамена. На сайте osvita.ua рассказали, можно ли их обжаловать.

Сообщается, что в 2023 году апелляция результата экзамена не предусмотрена. В соответствии с Порядком проведения НМТ, в этот раз предметом для пересдачи может стать лишь нарушение процедуры проведения тестирования в экзаменационном центре, что в конечном итоге может сказаться на вашем результате.

Также предметом для апелляции может стать отказ в регистрации абитуриента для участия в НМТ или же недопуск к участии в дополнительных сессиях тестирования.

"К фактам, которые могут повлиять на объективность определения результатов НМТ, относятся нарушение процедуры прохождения НМТ, досрочное прекращение выполнения сертификационной работы в результате возникновения нестандартных ситуаций, а также сведения о других ситуациях, которые могли привести к нарушению прав участников НМТ", — говорится в сообщении.

Решения по таким случаям принимает апелляционная комиссия после результатов рассмотрения работ.

Напомним, 19 мая сообщалось, что участники тестирования пройдут серьезную проверку перед экзаменом. Глава центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко утверждает, что подготовленные меры на НМТ должны стать дополнительной мотивацией для абитуриентов.