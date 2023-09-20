Мобілізація в Україні: хто зі студентів підлягає призову, а хто має право на виїзд

Наразі не всі військовозобов'язані студенти в Україні можуть виїхати за кордон, оскільки це потрібно підтвердити документами з іноземних вишів.

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Загальна мобілізація в Україні стосуватиметься студентів, яких раніше призивати не планували. Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" регулює це питання.

Відповідні норми свідчать про те, що студенти, які здобувають вищу освіту, асистенти-стажисти, аспіранти й докторанти не підлягають призову. Ідеться про тих, хто навчається на денній формі.

Наразі не всі військовозобов'язані студенти в Україні можуть виїхати за кордон. Межі держави дозволено залишити певним категоріям студентів, зокрема:

тим, які навчаються за кордоном і мають документи з вишів (студентський квиток, довідка, запрошення на навчання, посвідку на тимчасове проживання, пов'язану з навчанням);

підтверджувальні документи повинні бути перекладені українською мовою, мати підпис перекладача та засвідчені нотаріально.

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Мобілізація в Україні: хто не підлягає призову та чи можуть мобілізувати волонтера

Мобілізація студентів в Україні: нова ініціатива депутатів

У Верховній Раді у вересні запропонували запровадити межу рівня відстрочки від мобілізації для студентів до 30 років. Ітиметься насамперед про тих, хто вже вирішив здобувати другу вищу освіту.

Ініціатива передбачає, що призову на військову службу не підлягатимуть ті студенти, які за денною або дуальною формами здобувають рівень освіти, що вищий за раніше здобутий у послідовності. Це відбувається, якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку.

Нагадаємо, 19 вересня Адвокат Роман Сімутін зазначив, що законопроєкт щодо мобілізації студентів ухвалять, але після цього юристи поділяться на кілька таборів. Він роз'яснив, які категорії студентів отримають відстрочку.