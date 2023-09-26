Новий обов'язковий предмет та тестування навесні: що зміниться для випускників у 2024 році

Школярі зможуть обирати географію, проходитимуть чотиригодинне тестування в один день та складатимуть НМТ у травні. Про ці та інші зміни, що чекають на учнів у 2024 році, розповіли у МОН.

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Історія України знову стане обов’язковими, у центри оцінювання повернуть металодетектори, а національний мультипредметний тест (НМТ) триватиме чотири години. Про це відомо з пресконференції "Вступні випробування у 2024 році: чого очікувати?", яка відбулася 26 вересня.

Заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький розповів, що у 2024 році до двох обов'язкових та одного на вибір додадуть ще один предмет. Тепер стане обов’язковою перевірка знань з історії.

"Відповідно, формат НМТ у 2024 році буде 3+1. Це українська мова, математика, історія України й один предмет на вибір", — пояснив він.

Усі чотири предмети будуть об’єднані в одному тесті. Спочатку випускники розв’язуватимуть завдання протягом двох годин, потім матимуть невелику перерву і повернуться до виконання НМТ ще на дві години.

Інфографіка щодо проведення НМТ у 2024 році Фото: Скрін відео

"Ми рухаємося у сторону того, що є сьогодні стандартом у Європейському Союзі, а на саме — на випуску зі школи перевіряється не менше п’яти предметів", — підкреслив Винницький.

Проте, як пояснила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, знати для НМТ усю історію України не потрібно. Завдання стосуватимуться лише період з XVI століття і до тепер.

Також буде розширена кількість предметів на вибір. Зокрема, з’явиться окремий тест за українською літературою та повернеться географія. Водночас зміст завдань відповідатиме програмам, тож очікувати ускладнень тестів не варто.

Раніше тестування проходило у червні або липні, але у 2024 році воно відбуватиметься у травні. Також не буде двох змін тестування через його тривалість.

Випускники складатимуть НМТ, як і раніше, у тимчасових екзаменаційних центрах і за умови повітряної тривоги спускатимуться в укриття до її завершення. Вакуленко додала, що планується посилення заходів безпеки, а саме повернення металодетекторів.

Пресконференція "Вступні випробування у 2024 році: чого очікувати?"

Нагадаємо, Фокус писав про те, хто та як може оскаржити результати НМТ.

Раніше у Міносвіти розповіли, як цього навчального року працюватимуть українські школи. Зокрема, у звичайному форматі з 1 вересня почалося навчання лише у 7,5 тисячі шкіл з 13 тисяч.