Новый обязательный предмет и тестирование весной: что изменится для выпускников в 2024 году

Школьники смогут выбирать географию, будут проходить четырехчасовое тестирование в один день и будут сдавать НМТ в мае. Об этих и других изменениях, которые ждут учеников в 2024 году, рассказали в МОН.

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История Украины снова станет обязательной, в центры оценивания вернут металлодетекторы, а национальный мультипредметный тест (НМТ) будет длиться четыре часа. Об этом известно из пресс-конференции "Вступительные испытания в 2024 году: чего ожидать?", которая состоялась 26 сентября.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал, что в 2024 году к двум обязательным и одному на выбор добавят еще один предмет. Теперь станет обязательной проверка знаний по истории.

"Соответственно, формат НМТ в 2024 году будет 3+1. Это украинский язык, математика, история Украины и один предмет на выбор", — объяснил он.

Все четыре предмета будут объединены в одном тесте. Сначала выпускники будут решать задачи в течение двух часов, затем будет небольшой перерыв и они вернутся к выполнению НМТ еще на два часа.

Инфографика по проведению НМТ в 2024 году Фото: Скрин видео

"Мы движемся в сторону того, что является сегодня стандартом в Европейском Союзе, а именно — на выпуске из школы проверяется не менее пяти предметов", — подчеркнул Винницкий.

Однако, как объяснила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, знать для НМТ всю историю Украины не нужно. Задания будут касаться только периода с XVI века и до сих пор.

Также будет расширено количество предметов на выбор. В частности, появится отдельный тест по украинской литературе и вернется география. В то же время содержание заданий будет соответствовать программам, поэтому ожидать усложнений тестов не стоит.

Ранее тестирование проходило в июне или июле, но в 2024 году оно будет проходить в мае. Также не будет двух смен тестирования из-за его продолжительности.

Выпускники будут сдавать НМТ, как и раньше, во временных экзаменационных центрах и при условии воздушной тревоги будут спускаться в укрытия до ее завершения. Вакуленко добавила, что планируется усиление мер безопасности, а именно возвращение металлодетекторов.

Пресс-конференция "Вступительные испытания в 2024 году: чего ожидать?"

Напомним, Фокус писал о том, кто и как может оспорить результаты НМТ.

Ранее в Минобразования рассказали, как в этом учебном году будут работать украинские школы. В частности, в обычном формате с 1 сентября началось обучение только в 7,5 тысячи школ из 13 тысяч.