Поступление в вузы в 2024 году: в МОН рассказали, когда и как будет проходить НМТ (инфографика)

Украинские абитуриенты будут сдавать четыре предмета, один из которых будет на выбор. В целом тестирование продлится четыре часа — без учета перерыва.

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В Украине продолжается подготовка к вступительной кампании 2024 года. Министерство образования и науки Украины утвердило даты нынешнего национального мультипредметного теста (НМТ). Об этом известно из публикации пресс-службы.

Украинские абитуриенты будут сдавать экзамен по четырем предметам. Три из них уже определены, еще один каждый будет выбирать для себя сам.

Обязательными предметами будут следующие:

украинский язык;

математика;

история Украины.

Дополнительными предметами (на выбор) будут следующие:

украинская литература;

английский язык;

испанский язык;

немецкий язык;

французский язык;

биология;

география;

физика;

химия.

Основная и дополнительная сессии НМТ-2024 будут проходить с 14 мая по 19 июля. Поступающие будут сдавать экзамен по всем четырем предметам за один день.

Первый этап продлится 120 минут, и за это время участники НМТ будут проходить проверку знаний по украинскому языку и математике. После этого сделают перерыв на 20 минут. После отдыха начнется второй этап, который также продлится два часа. За это время поступающие будут проходить тесты по истории Украины и предмету на выбор.

Инфографика Минобразования про НМТ-2024 Фото: МОН Инфографика Минобразования про НМТ-2024 Фото: МОН

Напомним, в Украинском центре оценивания качества образования объясняли, что знать для сдачи НМТ всю историю Украины не нужно. Задания будут касаться только периода с XVI века и до сих пор.

В МОН заявляли, что жители временно оккупированных территорий смогут сдать в этом году НМТ по собеседованию. Также особые условия обещали для украинцев, которые выехали за границу. Для них должны создать специальные тестовые центры.