Навчальний рік розпочнеться за планом: повністю вакциновані вже 29% працівників шкіл

Примусової вакцинації для працівників шкіл поки немає. Також ні діти, ні педагоги не повинні тестуватися на коронавірус.

В Україні на сьогоднішній день повністю вакциновані від коронавірусу 29% колективів шкіл (185 тис. осіб). Ще 23% (145 тис.) щеплені однією дозою. Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів начальник головного управління Міносвіти Юрій Кононенко.

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"Ми починаємо роботу в звичайному режимі: з масковим режимом і дотриманням соціальної дистанції", — додав він.

Чиновник запевнив, що примусової вакцинації для працівників шкіл немає. Ні діти, ні педагоги не повинні тестуватися на коронавірус.

"Законодавство передбачає, що вакцинація 80% колективу шкіл потрібна для очного навчання, якщо заклад буде в помаранчевій зоні. Якщо цього не буде, то школа перейде на дистанційне навчання", — пояснив Кононенко.

За даними Міністерства охорони здоров'я, зараз усі регіони країни знаходяться в зеленій зоні.

Новий навчальний рік в українських школах розпочнеться 1 вересня, він буде складатися зі 175 навчальних днів, але повинен завершитися не пізніше 1 липня 2022 року, повідомило Міносвіти.

"Структура і тривалість навчальних року, тижня, дня, занять, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу", — додали в міністерстві.

Нагадаємо, навчальні заклади, в яких не будуть вакциновані 80% персоналу, не зможуть працювати в жовтих або оранжевих зонах карантину. Про це попередив головний санлікар України Ігор Кузін. Це стосується і вихователів у дитсадках, і викладачів в університетах.

У МОЗ повідомили, що невакцинованих громадян можуть не пускати в публічні місця для запобігання поширенню COVID-19. Їх також можуть зобов'язати постійно здавати ПЛР-тести.

Фокус раніше розповідав, як працюватимуть школи з 1 вересня і яких нововведень чекати.