"Вакцинуйся або тестуйся": МОЗ анонсувало можливі обмеження для нещеплених українців

Україна піде за сценарієм європейських країн, коли невакцинованим громадянам створюють максимальні перешкоди в доступі до публічних місць.

У МОЗ розкрили одну зі стратегій залучення населення до масової вакцинації від COVID-19. Деякі нюанси в інтерв'ю ВВС Україна розкрив головний санлікар України Ігор Кузін.

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За словами санлікаря, Україна в грудні 2021 року сягне "скляної стелі" вакцинації, коли в суспільстві не буде громадян, які добровільно хочуть отримати щеплення.

У МОЗ є стратегії із залучення населення до вакцинації COVID-19, і, як попередив Ігор Кузін, влада думає, як переконувати українців отримати щеплення шляхом нормативного врегулювання.

Головний санлікар нагадав, що вакцинація в Україні добровільна, проте Україна піде за сценарієм європейських країн, коли невакцинованим громадянам створюють максимальні перешкоди в доступі до публічних місць.

"Для того, щоб вводити будь-які каральні заходи, треба переконатися, що кожна людина мала доступ до вакцинації. Тобто, спочатку треба всіх забезпечити вакцинами. Уже після того, як залишилися лише противники вакцинації, застосовувати більш жорсткі заходи. Проте, я впевнений, що в Україні не будуть застосувати якісь каральні заходи. Одним зі шляхів, як балансувати між забороною та дозволами, є варіант, коли невакциновані можуть регулярно здавати ПЛР-тести. Результат приносити роботодавцю. Тобто, принцип вакцинуйся або тестуйся", — резюмував Ігор Кузін у спілкуванні із журналістами.

Раніше Фокус повідомляв про введення нового локдауну в Україні. За словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, загальнонаціональний локдаун введуть в Україні після перевищення рівня захворюваності в більшості регіонів.

Також Фокус розповідав про можливе ослаблення карантину в Україні. Глава МОЗ Віктор Ляшко пообіцяв деякі привілеї громадянам, які пройшли вакцинацію від COVID-19. За його словами, певні сфери економіки зможуть продовжити працювати навіть у червоному рівні епідемічної небезпеки за умови, якщо колектив буде вакцинований.