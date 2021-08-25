Локдаун в Україні: Ляшко пообіцяв вакцинованим українцям привілеї

У МОЗ розглядають варіант стимулювання до вакцинації цілих сфер. Наприклад, кінотеатрам можуть дозволити працювати в разі імунізації всіх його співробітників.

Не заперечуються варіанти, коли вакциновані люди в Україні змогли б відвідувати публічні місця навіть під час локдауну. Про це в середу, 25 серпня, під час брифінгу, який транслювало телебачення, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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За його словами, не йдеться про пом'якшення для вакцинованих, а про те, що якщо карантин в Україні буде посилений, то певні сфери економіки зможуть продовжити працювати навіть у червоному рівні епідемічної небезпеки.

"Наприклад, кінотеатри зможуть працювати, якщо колектив кінотеатру буде вакцинований і люди, які будуть приходити туди, показуватимуть COVID-сертифікат. І таких сфер багато. У Франції, у Німеччині сьогодні опрацьовуються різні варіанти", — зазначив міністр.

Як стверджує глава МОЗ, Україні в цьому питанні простіше, оскільки можна враховувати досвід західних партнерів і вибирати для себе оптимальне рішення.

При цьому влада країни має намір стимулювати до вакцинації певні сфери, хоча Ляшко заявляє, що громадяни самі повинні подбати про себе і хворих, отримавши вакцину перед осіннім періодом.

Говорячи про темпи проведеної в країні прищеплювальної кампанії, Ляшко зазначив, що країни Європи вийшли на пік вакцинації, після чого ще 2-3 місяці трималися на "плато". Україна ж у червні почала активно нарощувати темпи імунізації, а сьогодні вже вийшла на мільйон щеплень на тиждень.

Локдаун в Україні 2021: коли його чекати

Про те, чи буде локдаун в Україні в цьому році, поки невідомо, проте в МОЗ вже заявили, що взимку нашу країну цілком може очікувати новий спалах COVID-19. Справа в тому, що в Україні зараз фіксують поступове зростання захворюваності, який спостерігався і в 2020 році. Систему охорони здоров'я готують до нового спалаху інфекції вже зараз.

При цьому головний санітарний лікар України Іван Кузін заявляв про те, що до "червоної" зони країна точно повернеться, і це є лише питанням часу. Як він сказав в ефірі "Сніданку з 1+1", причиною цього є штам коронавірус "дельта", який на сьогоднішній день вже поширився в більш ніж сотні країн світу.

У той же час, як пише Reuters, у США виросла кількість заражень штамом "дельта" серед тих, хто повністю вакцинувався. Йдеться про приблизно 25% випадків зараження коронавірусом серед жителів округу Лос-Анджелес.

Як повідомлялося раніше, весілля під Чернівцями закінчилося спалахом COVID-19. Після масових гулянь коронавірус зафіксували в 20 осіб, більшості з яких у лікарні знадобився кисень.

До цього епідеміологиня Ольга Голубовська заявила, що коронавірус "Дельта" може спровокувати нову хвилю COVID-19 в Україні. На її думку, Україні зарано розслаблятися, адже новий спалах захворюваності може спалахнути через наявність у країні різних штамів вірусу або від завезення в Україну агресивних мутацій.