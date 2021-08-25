Локдаун в Украине: Ляшко пообещал вакцинированным украинцам привелегии

В Минздраве рассматривают вариант стимулирования к вакцинации целых сфер. Например, кинотеатрам могут разрешить работать в случае иммунизации всех его сотрудников.

Не исключаются варианты, при которых вакцинированные люди в Украине смогли бы посещать публичные места даже во время локдауна. Об этом в среду, 25 августа, во время брифинга, который транслировало телевидение, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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По его словам, речь не идет о смягчении для вакцинированных, а о том, что если карантин в Украине будет ужесточен, то определенные сферы экономики смогут продолжить работать даже в красном уровне эпидемической опасности.

"Например, кинотеатры смогут работать, если коллектив кинотеатра будет вакцинирован и люди, которые будут приходить туда, будут показывать COVID-сертификат. И таких сфер много. Во Франции, в Германии сегодня прорабатываются различные варианты", — отметил министр.

Как утверждает глава Минздрава, Украине в этом вопросе проще, поскольку можно учитывать опыт западных партнеров и выбирать для себя оптимальное решение.

При этом власти страны намерены стимулировать к вакцинации определенные сферы, хотя Ляшко заявляет, что граждане сами должны позаботиться о себе и больных, получив вакцину перед осенним периодом.

Говоря о темпах проводимой в стране прививочной кампании, Ляшко отметил, что страны Европы вышли на пик вакцинации, после чего еще 2-3 месяца держались на "плато". Украина же в июне начала активно наращивать темпы иммунизации, а сегодня уже вышла на миллион прививок в неделю.

Локдаун в Украине 2021: когда его ждать

О том, будет ли локдаун в Украине в этом году, пока неизвестно, однако в Минздраве уже заявили, что зимой нашу страну вполне может ожидать новая вспышка COVID-19. Дело в том, что в Украине сейчас фиксируют постепенный рост заболеваемости, который наблюдался и в 2020 году. Систему здравоохранения готовят к новому всплеску инфекции уже сейчас.

При этом главный санитарный врач Украины Иван Кузин заявлял о том, что к "красной" зоне страна точно вернется, и это является лишь вопросом времени. Как он сказал в эфире "Завтрака с 1+1", причиной этому является штамм коронавируса "дельта", который на сегодняшний день уже распространился в более чем сотне стран мира.

В то же время, как пишет Reuters, в США выросло число заражений штаммом "дельта" среди тех, кто целиком вакцинировался. С мая по 25 июля около 25% случаев всех заражений было зарегистрировано у полностью вакцинированных жителей.

Как сообщалось ранее, свадьба под Черновцами закончилась вспышкой COVID-19. После массовых гуляний коронавирус обнаружили у 20 человек, большинству из которых в больнице понадобился кислород.

До этогоэпидемиолог Ольга Голубовская заявила, что коронавирус "Дельта" может спровоцировать новую волну COVID-19 в Украине. По ее мнению, Украине рано расслабляться, ведь новая вспышка заболеваемости может вспыхнуть из-за наличия в стране разных штаммов вируса или от завоза в Украину агрессивных мутаций.